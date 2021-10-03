早前，「黃絲」群卯足勁抹黑中國製造的疫苗，說是打了等於沒打，不過，是金子的始終會發光，一味潑髒水是沒有用的。繼美國之後，如今澳洲也開始對中國疫苗打開門禁。自11月起，但凡獲世界衞生組織承認的新冠肺炎疫苗，美國衞生部亦會承認。目前世衞批准了中國製科興和國藥兩種疫苗的緊急使用權，既是如此，注射了這兩款疫苗的人入境美國，將會通行無阻。

澳洲近日也宣布，國民在外地若曾注射科興疫苗，回國不必接受隔離觀察，這就意味着，澳洲已正式承認這款疫苗，估計國藥亦快將獲得承認。美、澳走在前頭，其他先進地區也勢必會亦步亦趨，中國製疫苗在世界正式站穩了一席位。

中國政府曾經訂購了一億劑復必泰，但一直未有付運，最重要原因，估計是用不着。新冠疫苗開發初期，各國研究者恐怕都心中沒底，不知道自己製作的疫苗是否管用，所以在自行研發之餘，也會向外國下訂單。不過，今次的事實證明，中國自行研發的疫苗經得起考驗，目前內地人已注射了接近23億劑疫苗，幾乎全是國產貨。撇除了幼年人，以及部分80、90歲，自覺不適合打疫苗的人士，以14億人口計算，這個接種率可謂十分驕人。

在科興疫苗引入初期，香港黃絲曾大做文章，說甚麼中國疫苗會打死人。他們但凡見到打過疫苗的人之後死了，就歸咎於是疫苗惹的禍。如此反智的論調，當時在香港竟有不少人信以為真，若是依他們的邏輯，今日中國絕大部分人已經注射了疫苗，然則，今後中國但凡有人死亡，絕大部分的機會，都是因疫苗而致死了？所以嘛，我常說近年不少香港人漸趨低智，以此觀之，可以信焉。