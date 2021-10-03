第二期消費券派發，又適逢有幾日假期，市民多二、三千元可揮霍，商場到處人流，食肆客似雲來，消費券的確帶旺經濟；之不過，商戶更憂慮，消費券熱潮過後，生意額會打回原形！呢個憂慮，並非杞人憂天，而係確實存在，正如本報「正論」一語中的：消費券帶旺一時，長遠計還須通關！

幾時粵港澳可以通關，正是市民和商家所關切的。澳門近期防疫失守，原本以為全民檢測冇發現新個案後，10‧1起可與珠海恢復通關，豈料粵方決定維持珠澳口岸入境隔離14天嘅要求，消息傳來時，澳門關口已有大批市民聚集等候回鄉，得知磋商不果後眾人一度鼓譟。澳門行政長官賀一誠為此表示道歉，稱與內地持續磋商到凌晨二時仍無結果，坦言「權」不在澳門。

廣東省衞健委認為澳門黃碼區嘅管制太寬鬆。有本港議員稱，事件對香港有警惕作用，從另一方面亦可見內地嘅防疫要求相當嚴謹。咁又係，防疫若然失守，內地懲處失職官員絕不手軟，至今被革職嘅官員不知凡幾！香港同內地通關至今仍無頭緒，但見高官一時說同內地「有緊密接觸」，一直為「健康碼」作好準備；一時話要強化自身裝備，要提升「外防輸入」，可惜檢疫酒店常出現漏洞，經常有人「走佬」，阿哥，喺內地官員眼中，又會唔會認為管制太寬鬆呢？

「健康碼」由去年吹到今年，秋去冬就來，如果吹到2022虎年，「健康碼」仍然在雲深不知處，咁虎年不必問運程，肯定係苦過弟弟！何時何日可與內地通關？港府予人一味拖字訣的感覺，據悉，有駐港嘅外資企業已盤算把業務遷往一些抗疫模式較寬鬆嘅亞洲國家如新加坡、南韓！空穴來風，未必無因！營商環境優勢不無隱憂！