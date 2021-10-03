「治亂世，用重典」，是顛撲不破的止暴制亂、恢復社會秩序的重要管治手段。《周禮‧秋官司寇》云：「亂國用重典。」使違法者必須戒懼犯法後個人以至家庭須付出的刑責成本，從而收阻嚇作用。尤其當社會秩序處於無政府的動亂狀態下，管治當局更須採取嚴刑峻法對付暴徒，以遏止社會動亂進一步蔓延升級，造成更大的社會損失和老百姓遭受更大的、本可避免的災難。誠然，要社會由亂及治，重典只是止血的手段之一，但是絕不可缺少，更不應濫用。而重典的使用更必須公正嚴明、標準一致、執法如山、絕不徇私，才可收服眾和令罪惡收斂的立竿見影效果。

可是，一向號稱法治昭著的香港，由於司法系統的法庭法官一向「無王管」，缺乏公眾監察和運作透明度，又沒有像許多海洋法系國家，設立量刑委員會，確保量刑標準同一把尺。縱使今年香港法院在終審法院首席法官的領導下，新設立了針對投訴法官的有關委員會機制，也促進了司法系統漸次回復較正常軌道，但是近期在審理世紀暴亂的罪案中，量刑仍然存在雙重標準、輕罪重判、重罪輕判等不公的情況，既不公正，又不公道，更起不到真正儆惡懲奸、止暴制亂的依法懲惡的應有作用。

最明顯有3宗近期量刑案例，凸顯司法不公、量刑雙重標準，成為街頭巷尾、茶餘飯後、民間忿忿不平的話資。老百姓不是甚麼法律專業人士，也沒研判案件判詞的經驗，但老百姓只憑人之常情的通識，都知道唐英傑用電單車撞擊數位執法警員、董栢輝用利刃行刺何君堯議員，兩者都是蓄意攞命之舉，理應重判，可是僅判囚9年，而拿藤條這樣沒殺傷力武器護村的鄉民卻被判囚7年。孰輕孰重，立竿見影。官字兩個口玩弄量刑的公權力。