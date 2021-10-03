踏入10月，本屆立法會進入尾聲，當中最引人注目的，是行政長官將於10月6日宣讀本屆最後一份施政報告。這亦是完善選舉制度後的第一份施政報告，可謂意義重大。我們或可從這份施政報告中窺探特首的心思：究竟是舊瓶裝新酒，還是展示其復興香港宏大藍圖、劍指第二任期的政治宣言？

常言道：大破大立。2019年黑暴勾結外國勢力，讓香港所有深層次矛盾充分暴露，迫使中央政府決心為香港動大手術，實施《港區國安法》並完善選舉制度，很大程度地改變了香港的遊戲規則。自此，反中亂港者被逐出憲制架構，議會得以高效運作；既得利益者不能再養寇自重，要挾政府以阻撓改革；愛國者也不能再單靠政治立場獲得信任，必須提高政治素養，真才實幹地參與良性競爭。這些政治上的效果可謂立竿見影，保證特區政府順利施政。但施政能否取得成效，就要看政府的政策水平以及政策能否貫徹執行。筆者在此提出幾點改革的新思維，算是對特區政府的期望吧。

首先，一切發展都要有前瞻性。中國改革開放的成功經驗之一是「要致富，先修路」，也愈來愈重視「公共交通導向式開發」，通過有遠見的交通基建促進城市發展。作為內地昔日城市規劃的學習榜樣之一，香港的基建卻愈來愈落後：北環綫等了近20年仍不見蹤影，11號幹線討論20年仍處於研究階段，就連屯馬綫在洪水橋增設車站也要2030年才能落成。政府常以人口需求未達標為由延遲工程的開展，但興建鐵路和道路不但促進區域發展，亦可利用發達的交通網混合開發土地並提高地積比率，解決房屋和就業問題。

其次，政府要有制約資本、引流資金的思維。各國經驗都已證明：放任式的資本主義只會導致貧富懸殊及產業空心化。地區經濟若要有活力，政府就要適度介入資本。特區政府不應再戀棧所謂「最自由經濟體」的虛銜，況且這種所謂的「自由」正是香港深層次矛盾的癥結。政府制約資本，可從徵收資產增值稅入手，向賺取暴利者開徵額外利得稅，支持民生福利開支，體現「垂直公平」的理念；同時為了鼓勵創新科技再工業化、環保、文創和體育，可利用額外稅收向相關行業提供各種稅務優惠。如此便可將資金引流至能促進香港可持續發展的行業，實現再工業化和產業多元化。

最後，所有政策都要思考「為誰而實施」。中央駐港官員日前表示，「要解決住房問題，必須涉及到土地、規劃、投入那些具體問題，但說到底是『發展為了誰』的問題，那這就牢固地說明『發展以人民為中心』這個理念」。現時的城規條例也好，新界祖堂地的管理制度也好，限制太多導致很多發展流於程序而最終一事無成。政府應思考一下，這種制度究竟是為誰而設立？筆者由衷期望這份施政報告能有所突破，令香港人看到希望。