正論：通關一拖再拖　檢疫甩漏之過

封關接近兩年，經濟一蹶不振，證明失了北水的香港，變成一池死水。全港市民都希望盡快通關，救市也救人，然而通關好事多磨，由去年中聲稱接近成事，到現在依然無確實日期。本地個案清零多時，究竟是甚麼原因窒礙通關？中港當局一直諱莫如深，引起各界不少猜測，到最近內地才具體透露口風，主要是對本港防疫措施成效始終疑慮未釋！

內地與香港疫情防控工作對接會議日前在深圳舉行，隨團的政府專家顧問許樹昌昨日解開困擾港人的謎團，透露內地對恢復通關仍有所保留，主要擔心本港的特別群組豁免檢疫政策，以及確診者出院條件方面會走漏個案。內地要求本港的防疫措施要貼近內地的標準，包括收緊機組人員、海員及外交人員的豁免檢疫政策，醫護、檢疫酒店及機場員工要隔日接受核酸檢測，並且規定康復者出院後要再隔離14日。據知內地衞健委將向本港提供書面建議，再派人到本港考察防疫措施，要需時最少4至5個月商討，相信最快明年春季才有機會實施通關。

今年內通關無望，不能怪內地嚴苛，只能怪自己不爭氣。遠的不說，就以上月尾發生，意大利來港的男子擅自離開尖沙咀的檢疫酒店，違反強制檢疫命令，一度不知所終，酒店有通報事件，但政府未有即時公布，市民蒙在鼓裏。雖然外籍男子最後被警方尋回，若果他是帶有變種病毒者，隨時會散播病毒，如虎入羊群，變成超級傳播者。檢疫酒店走漏人事件時有聽聞，主要是因為沒有嚴密保安，猶如無掩雞籠，自出自入，不少外國人連戴口罩都覺得剝奪人身自由，更何況「坐疫監」？

檢疫者逃走事件，令到內地衞生部門憂慮香港防疫措施，同類事件不會在內地或澳門發生，因為當地檢疫酒店有公安或持槍警員戒備監視出入，各界希望特區政府正視問題，加強檢疫酒店保安安排。並非每次都會幸免於難，若果依舊沒有改善，終會有一次闖下彌天大禍。過去多宗確診個案俱與指定檢疫酒店有關，有外傭在酒店被對面房確診夫婦傳染。而且當局對檢疫酒店管制寬鬆，可以對外開放餐廳其他設施供普通市民使用，有酒店甚至開放健身設施及泳池給街外非檢疫者。專家批評檢疫酒店所有地方都高危，即使其他設施獨立出入口分開，但空調系統及空氣循環都可以播毒，令病毒傳入社區。

內地要求安全至上，「安心出行」不能滿足其要求，最基本是全面使用具追蹤功能的應用程式，有關系統必須是實名制，虛假申報會有後果，香港這方面實在太落後，最近更發現假程式蒙混，據知創新及科技局正研究「過關碼」系統，記錄市民的核酸檢測結果、接種疫苗紀錄，是否確診者的密切接觸者及過去3周曾到訪地方等，希望不要又是雷聲大雨點小，香港人實在失望了太多次了，哀莫大於心死，忍耐也是有限度的。