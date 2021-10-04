功夫茶：國安大法護香港　何需水馬來抵擋

「男兒寧當格鬥死，何能怫鬱築長城。」東漢才子陳琳喺詩文中，寫下對朝廷偏安，連累百姓負擔繁重徭役嘅不滿；時至今日，詩句仍相當應景。本報連番進諫，功夫茶三催四請，奈何港府「意見接受，態度照舊」。喺千呼萬喚之下，政務司司長李家超終於宣布政總外回復原貌，其他地方將移除水馬陣，強調香港回復安全常態，總算為時未晚啦。

從前，港府施政受盡掣肘，幾乎「無為而治」，喺外國勢力加持下，反中亂港分子個個如狼似虎，「燒殺搶掠」幾乎做盡，當局搭起水馬陣，本意或免得黑暴趁機入侵，但政總等地係一國兩制的地標，以水馬包圍成何體統，難免予人龜縮之感。更甚者，水馬陣雖然隔開黑暴，但同時都隔開黎民百姓呢，政府高官係就係受到保護，但市民只能夠喺濃煙中惶惶度日、戰戰兢兢。喂，大哥，咁搞法，民望唔跌就假啦！

時移世易，國安法「金鐘罩」已修煉完成，《基本法》23條「鐵布衫」只差最後一關，港府可謂神功護體，加上黑暴匪首鋃鐺入獄，餘孽冇鞋挽屐走，反中亂港旗幟早就大勢已去，輸就話縮啫，贏都唔谷？港府此時應當捨棄防衞，主動追擊，將黑暴一網打盡、正本清源。西漢冠軍侯霍去病名言「匈奴未滅，何以家為？」功夫茶就話「港毒未滅，何以家為？」

移除水馬陣動作雖小，背後意義非凡。所謂「攻心為上」，港府移除水馬，對於黑暴而言，正正係彰顯自信、樹立權威嘅表現，市井啲講，就係「夠膽做咪埋嚟」，再有人夠膽違法衝擊，港府唔會消極怠戰，而係揮舞國安法大棒；對外國而言，就係昭告天下︰「香港已經由亂而治」。更重要嘅係，對市民而言，水馬陣好比暴動留下嘅傷疤，唔止阻碇，仲係慘痛回憶，撫平傷疤係重新出發嘅第一步，講真，早拆早着，遲拆真係瞓唔着。

好彩，港府肯鼓起勇氣踏出第一步，都值得掌聲鼓勵啦。不過，黑暴留下嘅遺害，又豈止水馬陣呢道傷痕。走入旺角，低頭發現路面一巖一忽，抬頭驚見交通燈甩皮甩骨，想扔件垃圾，垃圾桶呢？難怪老鼠橫行。好啦，去新界散散心，輕鐵站顯示屏冇晒。唉！一場暴亂，幾乎令市民生活質素倒退20年。

港府聽到掌聲之餘，切忌驕傲自滿。歌仔都有唱︰「萬丈高樓平地起，輝煌只能靠自己。」香港依家經濟低迷、百廢待興，市民心中諸多陰霾未曾散去，港府未來係任重而道遠，係就係已經踏出第一步，但距離重鑄輝煌，仲差何止千萬步，但願港府拆除水馬後，多啲聆聽各界肺腑之言，同住獅子山下，唔通會老點咩。