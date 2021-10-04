世界視線：防疫政策兩極化　人命實驗步步險

新冠肺炎為禍近兩年，至今沒見終局。自變種病毒Delta肆虐多國、為各地帶來第二波重擊後，多國都相繼出台新的防疫措施，簡言之便是清零派與共存派，前者以中國為首；後者以英國、歐洲多國及亞洲的新加坡為主。近期，兩派疫情各自發展，與病毒共存的國家猶如做人命實驗，徹底清零國家則在做經濟實驗。雙方都有各種斬不斷、理還亂的亂象，各國都在承受硬傷。

西方國家及人民早已倦怠了疫情和防疫措施，如今，再嚴苛的防疫政策已關不住人，反而刺激了肆意聚集的人群，何況愈富裕的國家，愈是耗不起經濟損耗與挫折，多國政府不想承認，卻又不得不承認，尤其是像美國這種人民儲蓄率太低的國家，大家都被迫做了一道選擇題，是餓死呢、還是病死呢？

結果，各國防疫走上兩極化。選擇與病毒共存的多個國家都創下了確診高峰，英國好一段時間日均感染數萬宗，但該國堅持開放門戶，恢復商業、旅遊往來，英國人的看法是，只要死亡人數不大幅飆升便算了。

共存便大爆疫，英國與新加坡其實頗有啞巴吃黃連的困苦，像新加坡由死亡人數超低，變成連續多日天天都有人死亡，近日該國把共存政策略收緊了一點，如今在公共地方新加坡人只能兩人成行，一家四口便要拆夥。可是，疫情能否回落，連當地官員也沒有底，與病毒共存，若成了被病毒主宰，那便玩大了。飲鴆止渴，誰都知道必是死路一條。

那麼要求極端清零的中國內地是否能夠如願呢？遺憾的是，自暑假以來，內地幾乎沒法清零，多省多市都在防疫漏洞、嚴密控疫中不斷循環、拉鋸，長時間下來，中國付上了經濟嚴重受累的代價，經濟內循環受阻，清零防疫政策的結果是打落牙齒和血吞。

如今，防疫政策就像政治路線，雙方各走極端，互相都在競賽到底哪條路線更好，更優越。這就像一場國家級的人命與公共行政與衞生能力大實驗一般，採放任態度的國家要先甜後觀望，嚴緊清零國家則選擇先苦後觀望，大家只能看下去。