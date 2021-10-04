老朋友周魯逸傳來他的看法：國民黨只求中共不攻台，維持中華民國的變形台獨。北京實已沒有非武力統一中國之可能性，帝國主義美國則在布局將此中國內政之事變為其介入的理由。美國不可能助中國統一，而只有增加分裂。北京是嚴重誤判美國的根本國策，甚至不願面對美國是列寧所分析批判的金融資本帝國主義體制，對美帝實質仍有太大幻想。所以我說中美將難免一場大戰，且是世界規模的。

此中最大的問題是中美是否難免一場世界大戰，一如英美聯手兩場世界大戰打垮了德國。台灣問題只是藉口或觸發點。而國民黨氣數已盡，苟延殘喘，不可能依賴它來維持台海不戰不和之局。在民進黨統治下，也有美國助力，台灣只會在台獨道路上愈走愈遠。關鍵是它敢不敢觸犯北京的底線。若北京不再以商統戰，反而如近月那樣以經濟政策制裁台獨，台灣的經濟社會政治難以承受，便會在台內部逼出反台獨、反民進黨聲勢。民進黨是鎮壓，還是用更冒進的台獨政策來「反制」北京呢？美國是將之抑制抑或是進一步煽動其反北京呢？台灣在北京逐步圍堵下，是沒法靠日美支持而穩定政權。民進黨會否在勝算無望之下拚命，希冀拖美國下水，引發中美之戰來自救？這並非不可能。

美國已是金融資本的帝國主義，金融資本本不欲戰爭，但金融危機底下，戰爭卻是解困的一個主要選項。美國金融危機已現於2008年，但以量化寬鬆來拖延至今，經疫情衝擊，中國不再聽命，大危機爆發危在旦夕。一旦爆發，美國要自救，便可借戰爭，一如二次大戰那樣。先支持英國與德國戰，日本侵蝕中國。在德日俱弱時，參戰一舉而扭轉國內危機，反奪歐洲霸權。相信美國多會重施故技，因別無他法。美國不會走社會民主道路，調整經濟，填補差距來以政府之力壓倒資本的狂野作為。

不少讀者屢問甚麼時候會有大戰，這不是任何人所可有理有據地預測，因變數極大，我們所知有限。但無論從歷史比較，現實世界的結構分析，現時世界均是矛盾嚴重，危機瀕發，只是各國是否有力抑制或將之拖延，消解則機會不大。國際資本主義體系逃脫不了周期危機，差別只是今次危機會是多大，是否如世界大戰那樣的毀滅性？

中國乃至香港自求多福了！