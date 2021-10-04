中央駐港機構大臣一連兩年「十一」訪貧問苦，看望籠屋和劏房市民，展現中央對香港住房問題的關心和重視，敦促香江府衙抓緊時間解決這個拖之甚久的老大難問題。香港的3位司局長立刻「跟上步伐」，也跑去「體驗看望」。有道是：「榜樣的力量是無窮的」！來自中央的官員正在給香港特區的官員做出榜樣，也是向特區政府積習頗久的「光說不練」的懶政、怠政施加壓力。

不過，這些年在朝廷大臣視察前，已有行政長官和高官「訪貧問苦」，他們擠進狹窄破爛、環境惡劣的「視察現場」向租客噓寒問暖，表情沉重，好像觸動很大，要下決心似的，然而離開現場就去如黃鶴。香港房屋問題年復一年地益加惡化，住劏房、住籠屋的人愈來愈多，那時港官們的民怨亦隨之暴漲。

這種表演也好，去如黃鶴也好，不作為也好，都是他們自己弄出來的，是他們的自編自導自演，沒有外部壓力，最多是被老百姓罵一通了事。現在不同了，有了中央的壓力、有了中央一再督促他們必須盡快解決香港住房問題的壓力，他們是不能不理「後果如何」的，都說香港要融入國家發展大局，納入國家治理體系，這可不是空話，要實現這個目標，要有許多具體的做法和行動。

多年來，國家在治理某項重大問題，特別是關乎經濟民生時，都會有上層和領導組織大量深入的調研，都會有領導親臨其境，並作出指示；下面見之，則必須雷厲風行，貫徹落實，切不可以為「領導在做騷」，說說就完事。對此，上面更會有督導、檢查、驗收，這是中央治國理政的程序方法。

過去，中央放手「港人治港」，讓香江府衙、行政長官自己管好香港這一畝三分地的事，現在看來不行，必須扭轉，解決香港的重大問題包括住房問題，中央要出手、要由自家的官員身體力行做給他們看，這是把香港逐漸納入或導入國家治理體系所必須的。