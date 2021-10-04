男兒有淚不輕彈，只因未到憤怒時。保安局局長鄧炳強日前談到水警高級督察林婉儀執勤期間英勇殉職時，對有人發表幸災樂禍言論大表憤怒，更一度哽咽慨嘆「香港唔知幾時變咗一個咁冷血嘅地方」，不禁令人動容。鄧局長絕非無的放矢，一向理性的香港社會，為何墮落到如此地步，確實值得港人好好反思。尤其是幸災樂禍者竟包括紀律部隊人員，簡直匪夷所思，他們連物傷其類的道理也不懂，難道就不怕報應？

人生最可怕的不是眼睛看不見了，而是心失去了方向。香港社會之所以不斷墮落，正是因為人心敗壞。特別是一場反修例黑暴，不僅破壞社會秩序，摧毀法治根基，而且導致人性扭曲，道德淪喪。社會秩序可以慢慢恢復，法治根基也可以逐漸彌補，但要匡正人心、重整道德，絕非一件容易的事。

有人曾慨嘆，香港社會失去整整兩代年輕人，他們的腦子已經不清楚自己應該做甚麼。這也許有點以偏概全，但並非沒有道理，不少年輕人長期受到無良政客和黃媒黃師荼毒洗腦，漸漸變得盲目、偏執、狂妄、暴戾，正如被邪教迷惑心智一樣，淪為既無思想靈魂更無是非觀念的行屍走肉。跟這種人講道理，無異於對牛彈琴，即使社會不放棄他們，他們也已放棄了自己。

儘管《港區國安法》落實後，起到了止暴制亂的效果，但許多問題還沒解決，潛在危機還沒消除，要徹底撥亂反正尤其是爭取人心，仍有漫漫長路。

鄧炳強指現時《港區國安法》並無仇恨罪，將會在日後23條立法時研究加入相關罪項。這無疑可杜絕部分煽動仇恨的言論，卻無法達到治本效果，歸根究柢還是必須從教育入手。只有加強國民教育，才能避免年輕人走入歧途。