港府谷針向來無所不用其極，最近連社署院舍長者也不放過，除非有家屬書面提出不接種，否則多間指定院舍的長者將成為變相強制接種疫苗的試驗品。誠然，本港接種率偏低是事實，專家更形容為「羞家」，但數字不會說謊，香港已連續一個多月本地零確診，反觀疫苗接種率逾八成的新加坡疫情大爆發，最近不得不再次收緊防疫措施。專家不妨捫心自問，到底誰才是真正羞家。

新加坡單日新增近3,000人確診，再創疫情新高，當中逾2,000宗是社區感染，800多宗是外勞宿舍個案。當地政府首次公布疫情熱點地圖供民眾參考，並在上月27日起收緊防疫措施，社交聚會與餐廳堂食最多只能兩人一組，為期一個月。

在美英等西方國家帶頭下，「與病毒共存」成為時尚，新加坡更是首個響應的亞洲國家，自恃疫苗接種率高達八成二，加上不堪經濟折騰，遂放棄清零政策，改與病毒共存，結果自8月中逐步放寬防疫措施後，本土病例持續飆升。8月底起新增病例幾乎每星期倍增，單日確診人數屢創新高。當地衞生部門仍堅持接種疫苗後大大減少住院和重症患者的說法，為其錯誤政策背書，但截至上月底，已有逾1,300宗住院病例，逾200宗為重症患者，30宗病況危急入住加護病房。當地醫療系統疲於應付急增病例，不少民眾確診後遲遲等不到隔離通知，無確診者反而被要求隔離，亂成一團。

港府高官唯美英是瞻，急欲倣效「與病毒共存」，但中央堅持清零，香港才有今日長期保持零確診的紀錄，市民才能活在安全環境之下。專家一味批評港人接種意欲低為羞家，其實過於迷信疫苗萬能，以為有了疫苗便能放棄防疫的思維才是真正羞家。