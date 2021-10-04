筆者欣賞立法會內同事麥美娟議員，她敢作敢為，不隨便放棄，我們特區政府就是需要這種堅持的態度。

兩個月前，她提出動議要求政府修改《保護海港條例》，目的是解放思想，提升政府行政主導能力，怎料政府不太領情，可謂「神女有心，襄王無夢」，再加上會內其他同事未統一思想，議案未能通過。

今回麥議員在發展事務小組提出她的私人條例草案初稿，建議修訂《保護海港條例》，她不會因上次議案不通過而罷休，勇氣可嘉。這更意味着她已克服了提出私人草案的前設限制，例如草案內容已準備好、初步完成民意諮詢、取得行政長官的原則性同意等，才達致現階段。如取得事務委員會的支持，就會向主席取得批准，之後正式在立法會進行三讀程序。

建議中的《保護海港（修訂）條例》草案有3個重點：

首先，目前條例僵化，整個海港基本上不容填海，不准改動，無論是臨時性或外圍性的工程，全部都受到嚴格規管。政府無形間被約束得太死，每當市區基建工程有觸及到海港線或需要在海港內施工時，都要花上許多時間以完成冗長的申請和程序，造成時間延誤，成本增加，等同妨礙香港發展，破壞整體利益。

其次，目前的《保護海港條例》對有關填海的說法含糊，基本上任何在海港內的工程都可被涵蓋，海港發展因而受嚴格限制。草案建議設立「中央海港範圍」定義，區分中央和非中央海港範圍內進行的工程要求，給予政府更大的彈性和權力。

第三，至於對「中央海港範圍」範圍以外的填海工程，草案賦權行政長官會同行政會議以「公共用途」為理由，可對「中央海港範圍」範圍以外批准填海。

整體而言，這都為拆牆鬆綁謀發展提出了新的思路，筆者表示支持，但有些環保組織不這麼看，社會自然有爭議，但作為政府，必須要有自信和承擔的精神。總不能在面對富爭議性議題時躲在背後。香港的整體發展，當然以公眾利益為依歸，過程中必有取捨。香港地少人多，當面對過百萬人在貧窮線下居於劏房寮屋，我們又怎可為幾隻蜻蜓蝴蝶而放棄加快興建公屋，置國家「十四五規劃」發展於不理？

是時候將過時的法例、累贅臃腫的法定機構，如城規條例、城規會，窒礙政府發展的舊規則精簡修訂，全以目標為本。