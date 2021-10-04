日前有報道指香港器官捐贈登記人數未如理想，截至今年9月底，登記人數接近34萬人，佔香港整體人口不足5%。香港器官移植基金會創會主席何繼良指，近年登記人數上升速度緩慢，或與香港人太忙有關。然而，年輕一代中有不少人對社會冷酷無情，才是癥結所在。

雖然現時香港器官捐贈制度採「Opt in」模式，即需要市民主動登記，但如說港人太忙無暇登記，恐非實情。登記電子消費券也需要市民主動登記，但市民一樣蜂擁登記，當局收到約690萬份申請。因為說到底，人們去做或不去做一件事，取決於當事人的意願有多強。

其實別說登記器官捐贈人數未見踴躍，就連血庫存量也下降至極低水平，反映連捐血的人也少了。香港紅十字會輸血中心為吸引市民捐血，甚至落足本錢出動萬用轉插器作為「捐血者有禮」的禮品，這是無法與之前旅行袋、雨傘袋等贈品相提並論的。

一個社會總不能倚賴同一班人反覆捐血，由弱冠之年捐到耄耋之年，若無法吸引年輕「新血」，血庫注定要不時告急。但大約5年前，網上瘋傳「港血」會被送往內地，發布者鼓動港人停止捐血、取消器官捐贈登記。要知道本地年輕一代連太子站死了人、新屋嶺有性侵也深信不疑，何況這等呼應中港矛盾之說？

日本有一本著作名為《社會為何對年輕人冷酷無情》，但在香港得反問年輕人為何對社會冷酷無情。當年輕人的助人意識薄弱，捐血與登記器官捐贈當然停滯不前。

既然政府對安老院舍長者劃一「施針」，長者家屬如不同意接種須簽字解釋。那麼何不效法英國、西班牙等，市民若決定不捐贈器官須主動登記？這也可稱之為出於整體社會利益。