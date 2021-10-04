筆者有親人，退休前是在內地擔當反特務工作，早在初中年代，我已聽過不少這類故事，三、四十年前，內地電影更是頗流行反特片。然而，這位親人跟我講故事，劈頭第一句卻是說，電影中最吸引的情節，基本上都是假的，抓捕間諜時不會發生街頭槍戰，也不會飛車追逐，對方就連奔跑逃走也甚少。

現實的情節往往是，你見到要抓捕的間諜走在路上，只消驅車在他身旁停下，下車拍一拍對方膊頭，再往車子一指，就連話也不必說一句，他十居其九已經會乖乖上車，整個過程和平得像是登上計程車一樣。這樣的鏡頭要是在電影中如實拍出來，恐怕觀眾都會悶得睡着覺。

親人向我解釋說，到中國擔當間諜的人，心裏大多明白，任何時候都有機會被盯上，落網是正常，不落網是幸運，故隨時做好了被捕的準備，而且絕大多數都會從實招供。這是因為中國的反特網布置綿密，情報掌握精確，此事早已是為世所知。

2018年，加拿大受美國所託，軟禁了過境的華為企業副董事長孟晚舟，事發後未幾，中國便拘捕了兩名加國間諜作報復。外國傳媒指斥中國是在施展人質外交，這卻是徹頭徹尾的謬論。如果是人質，那大多是無辜的，但這兩個加拿大人不是，他們獲釋時已簽下認罪書，回國後至今沒有反口，大抵正是因為罪證確鑿。

北京的反特工作四面張網，疏而不漏，不少間諜由踏入國境開始，已被嚴密監視，反特組會否出手，就看時機與需要而定，加拿大如不造次，中方或許還可以假裝不知，反正一切都在掌握之中。但楓葉國的主子偏不識趣，竟然主動挑釁，既是如此，這兩隻獵物在中國，當然會被逮個正着。