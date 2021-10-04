看到中聯辦、政總、立法會終撤水馬陣，老朽感到「一國」嘅威儀不可侵犯返晒嚟啦！呢，本港喺2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，多個部門及機構為防黑暴衝擊破壞，紛紛喺門外架設大型水馬，令香港陷入「四面水馬三面欄，一條馬路半被掘」，又肉酸又擾民，睇見都忟！

喺當其時，英、美等外國領事館無一圍水馬，反而中聯辦、外交部駐港公署全部水馬圍困，暗無天日。有民族情懷者不禁問：阿哥，香港究竟係誰家天下？有高人已建議要盡撤水馬以振一國之威！搞到依家逾兩年先撤水馬陣，都算遲！本報記者日前喺中聯辦附近視察，發現相關建築門外四周已不見水馬，但現場仍有特務警察駐守，並有軍裝警員喺周邊巡邏！其實，駐港機構代表「一國」，地位尊崇，常年有特警、國安警察駐守並不為過，若發現有人斗膽在此搞事，一於緝捕拿下送返內地審訊可也！

香港明明係「祖國母親不可丟失的明珠」，有高人就話喇：水馬陣咁圍法，呢顆明珠點發光啊？香港明明係自己地方，堂堂中央駐港機構代表「一國」崇高至尊地位，自己地頭搞到要正、後門外架設咁多又高又大嘅水馬，搞到不見天日，又如臨大敵，試問咁失威，成何體統？真係字字鏗鏘，令人激賞！

黑暴已成過去，要搞呢條「美麗風景線」嘅黃人都逃跑咗去英國倫敦咯！香港難得回復歲月靜好！政府總部、立法會及中聯辦之水馬陣終移除，天光雲影共徘徊嘅好日又重見，說不定更有鳳鳥來儀！

拆水馬丟鐵馬，信心回來，更顯一國不可侵！若然粵港澳通關有期，則唔使等到2022虎年，萬象更新可期！一國兩制行穩致遠，撤水馬應一早就做！