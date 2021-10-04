本周三的立法會大會將是林鄭行政長官發表任內第5份，也是最後一份施政報告的時刻，無論林鄭如何透過各部門作出了種種美好展望的放風，曾多次經歷「狼來了」教訓的老百姓，都不會抱太多期望，都會數數本屆政府任期只有9個月。若施政報告能夠提出一些既切中香港所需、市民所急，而又可以按部就班，具條件有可能實現的施政目標的話，也算本屆政府有所交代了。因為過去4年的歷史經驗告訴人們，希望愈大愈好，到頭來失望失落便會更大更重。

上周五「十一」酒會上，林鄭行政長官致詞時說：「香港在《港區國安法》以及完善特區選舉制度的雙重保障下，真正踏上『一國兩制』正確軌道，可以說是比回歸以來的任何時候更具備發揮『一國兩制』獨特優勢的條件，更可以積極融入國家發展大局，我們應該以維護國家安全和確保愛國者治港的堅定立場，作出令國家安心的回應。」那麼，當前有哪些是國家不安心的迫切課題需要特區政府回應呢？看來有3個方面。

首先，未回應副總理韓正提重中之重其一，要打好防控疫情仗。「一疫當關」兩地不通，投入大灣區，參與前海合作大發展，全部都停留在嘴巴上。其次，未回應到副總理韓正提重中之重其二，搞好3場選舉。選委會不足5,000選票已搞到「一鑊泡」，立法會選舉涉400多萬選民會亂成甚麼樣？萬一疫情大爆發更亂上加亂，怎麼辦？林鄭有把握回答好這個答卷嗎？最後，23條立法已萬事俱備，只欠行政長官下決心的東風，施政報告會宣布在任內完成立法嗎？不完成的話，怎令國家安心？基此，後天的施政報告若不好高騖遠，能切實回答上述3個課題，已令人可收貨了。