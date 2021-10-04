一場反修例「黑暴」，內外反對力量的串連呼應，挑起了泛政治化的輿論戰，並以「軟對抗」模式滲雜和推動「港獨」、「黑暴」，正面衝擊特區管治和憲制秩序，以及意識形態根基。因此，搶回輿論高地和重新形塑意識形態，便成為撥亂反正的首要任務，港台已被正名整改，同屬「媒體風暴」核心的記協，又將如何？

政府繼今年二月公布《香港電台的管治及管理檢討報告》，並以雷霆萬鈞之勢開展對人事、架構和節目的大改革，再於日前發表《香港電台編輯政策及流程》，具體列明港台的編輯信念，強調港台作為政府部門履行公共廣播機構的公共目的和使命，須尊重並維護憲制秩序和「一國兩制」，並指國家主權和領土完整關乎國家核心利益，港台在管治及其節目安排上，應充分體現對這項「凌駕性原則」的理解。文件又列出多項具體運作和「必須上報」事項。

對於這份文件的整體規範，大家應注意到：

第一，在「反中亂港」的輿論氛圍下，「媒介化政治」時代高調壓境，部分媒體和傳媒人甘當「政治代理人」，積極輿論造勢，借政治傳播介入和干預各個管治環節，宣揚「反中亂港」思想，破壞國策觀感。正本清源，就要果斷整治媒體亂象，斬斷個別「有心」媒體、傳媒人的「有形之手」，並要究責到底，亦再不容有人「推、側、避、閃、卸」。

第二，《流程》建議加強編輯管治，制訂穩健、透明的編輯和上報流程、明確「編輯自主」的內容定義和各級編輯人員的權責分工，這都是對過往港台管理鬆散廢弛的撥亂反正，不但應該且已經太遲。

第三，作為一個政府部門，本身就是管治團隊的一員，所謂「政治中立」只是指不能以其個人政治觀點和訴求為依歸，絕不是讓其公然站在政府和政策的對立面，甚至對着幹，這是違反政治倫理和政治誠信。因此，要求港台人員尊重憲法和《基本法》、維護「一國兩制」，並不是政治干預，更不侵損新聞自由和編輯自主。

第四，《流程》只是整理《港台約章》和《節目製作人員守則》內容後的版本，並沒有新增規限，過去一直行之有效，現只為協助員工更好履行職責，因而不應故意挑起事端爭議。

第五，港台更新內部行政規管，有權有責，連港台的員工亦無異議，反倒是記協高調介入干預，這是唇亡齒寒式自保？我們看到近年的媒體亂象主要源於媒體市場龍蛇混雜，加上以傳媒之名，行逆亂之實，當中更出現「顏色革命」和外國敵對勢力的影子，透過修例和執法，徹底整治媒體亂象，取締「假媒體」、「假記者」、「假新聞」，以及加強對媒體、網絡和記者的管理，都是必需而急需，作為此中的「禍首」，記協若不洗心革面，四面楚歌聲快將響徹。