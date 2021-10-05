產評：能源荒激化滯脹　中美鬥全球攬炒

全球能源荒問題愈見突出，作為世界勞動力大國的中國與印度皆面臨電荒，英國與美國亦備受天然氣價格急升威脅。全球產業鏈高危，正是這些年各國央行印發天量鈔票，導致經濟過熱與供需失衡的惡果。面對全球經濟增長再度放緩，通脹卻持續升溫，滯脹危機正步步進逼。本來，此刻最需要的是各國合作調配和優化資源，攜手化解危機。奈何美國錯判通脹形勢，更圖就對華貿易再次挑起事端，累己害人，誠然就是世界最大「攬炒國」！

上周，美歐日英4大央行首腦不約而同談及通脹問題，警告高通脹可能會更加持久。何解一直強調通脹僅屬「短暫現象」的說法開始動搖？今年以來全球運費持續飆升，供應鏈緊張，就連糧食價格升勢都停不了，這些都是鐵一般的事實。如今更逢中國因煤炭價格急升而面臨電荒，多地須暫停供電，影響生產，打擊經濟，變相削弱全球經濟復甦引擎動力，更影響中國出口至世界各地的貨品供應，對全球通脹「火上添油」，可見歐美國家錯判形勢，低估通脹威脅。

事實上，次季以來東南亞多地爆發變種病毒疫情，致經濟反覆停擺，部分外資已將訂單調回中國生產。可是如今中國缺電，就連世界勞動力大國印度的煤價亦急升，陷入電荒危機，全球製造業供應鏈風險更加突出，意味第四季的消費旺季，消費者可能有錢但冇貨買。只懂狂印銀紙的美國聯儲局亦變得技窮，難怪其主席鮑威爾亦不得不承認，供應鏈樽頸效應拖慢美國經濟復甦，或會引發嚴重滯脹。

目前，全球經濟的困境須中美這世界兩強攜手合作，調配資源梳理風險，始有望避免陷入失序狀態。詎料此時傳來美國擬再挑起對華貿易事端，批評中國未有遵守第一階段貿易協議。老實說，過去一年多，全球疫情大爆發，重創經濟，中美第一階段貿易協議既然於爆疫前簽署，爆疫後本就大條道理須重新檢視條款。更何況，去年中國率先控制疫情，經濟先行復甦，對於穩定全球經濟作出貢獻。今時今日，美國若還不懂認清中美關係，繼續走錯誤的方向，誠然是唯恐天下不亂！

面對全球運費高企，中國缺電，物資供應短缺，供應商理論上都傾向先作內銷，以滿足本土需求，這是合情合理的發展。可是這勢將讓一眾依賴進口中國商品而長年享受低通脹的經濟體發愁，包括美國。這個時候，若美國全面豁免中國商品關稅，將可有效遏止物價升勢，控制通脹；惟若變本加厲，搬石砸腳，既嚴重損害美國自身利益，更有加快引爆美股世紀泡沫，禍延全球之虞。

如今物價飆升，經濟增長放緩，又時值各國央行貨幣政策轉向，「滯脹風暴」正逐漸成形，世界經濟正陷入脫軌的邊緣，打擊或更甚於疫情！如何在供給側、運輸和勞動力等方面疏導風險，誠乃當務之急。美國要是繼續單方面推動中美脫鈎，不但累己累人，亦會迫使其他經濟體加快去美元化，盡量減少受美國市場風險外溢的影響，最終難保霸權，得不償失！