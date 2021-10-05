世界視線：併完航母併戰機　美國添食併小弟

中美關係短期好不了，長期壞不了。正當外界以為美國不引渡華為副董事長孟晚舟之後，雙方關係會漸好轉，美國商務部卻忽然拋出新一波貿易關稅戰的威脅，同時中美在軍事上的對抗也更明顯，近期內地軍方借珠海航空展的舞台展出多款新戰機，美國也坐不住了，在菲律賓海部署了兩個航母戰鬥群，稍後更要糾集一眾小弟搞聯合軍事演習，雙方比併航母比併戰機，如今連小弟都要併一番，這場較勁實在有看頭。

關注中國軍事動向的人都知道，剛閉幕的珠海航空展成了內地最新軍備演武場，內地多個武器生產公司展出了又新又強的武器，從無人機到電子對戰機，還有換上「中國心」、即由內地研發的飛機發動機的最先進戰機殲20，種種裝備，世界為之側目。

還沒完，內地網上媒體還加油添醋，指內地自主生產的第3艘航空母艦月內就會下水，這艦據說使用了電磁彈射，早前被美國軍事媒體形容為中國版的福特級航母，意即內地最厲害的航母。

相反，近期美國便在西太平洋頻頻調動，派了兩個美國航空母艦戰鬥群，即卡爾文森號及列根號駛抵菲律賓海，距離中國這麼近，美國擺航母陣要震懾、威嚇誰一目了然矣。雙方你一招我不着，看似沒有直接對壘，但兩個軍事大國在同一區域的非直接過招，硝煙味一點也不少。

說到併小弟，美國早已召集了幾個亞洲國家及地區，據說有英國、澳洲、新西蘭、馬來西亞及新加坡，他們將與美國在南海開展一個聯合演習，以此顯示美國的所謂盟友實力。這就是併小弟的意思吧。美國真要併，中國似乎也不懼。

好巧不巧的是，近日亞洲又掀起導彈危機，朝鮮近日接連被報試射導彈，緊鄰南韓與近敵日本都慌了，這兩個國家都是美國在亞洲最親密的小弟，他們無暇他顧，反而參與美國聯合軍演的如新加坡、馬來西亞兩國，是否真正的美國同路人還難說得很，何況，相關國家的軍事實力，又實在不值得中國緊張，如此一看，美國領銜的聯合軍演有多少威懾力，就存疑了，併小弟，美國的贏面其實也不高。