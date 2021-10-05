正論：上樑不正下樑歪　監管漏洞可作怪

特首林鄭月娥明日將會公布任內最後一份《施政報告》，雖然特區百廢待興，但由於林鄭任期餘下不足一年，就算如何誇下海口大幹特幹，「走數」機會極高，先例可援，當年她競選時承諾修訂防賄例涵蓋特首，較早前已經反口，昨日更爆出前特首梁振英秘密賣股事件，令人慨嘆上樑不正下樑歪，難怪特區官場醜聞爆不停！

梁振英早年曾被揭在競選特首期間，涉以戴德梁行董事身份與澳洲上市公司UGL簽訂協議，並收取400萬英鎊（約5,000萬港元）卻未作申報。昨日網媒又引述國際記者組織調查，梁在任內透過兩間離岸公司，持有戴德梁行在日本業務公司「EuroAsia Properties」的30%股權，戴德梁行則持有70%股權。他因UGL事件接受廉署調查期間，在2015年12月出售股權獲20萬英鎊（約230萬港元），疑未有公開申報。梁亦曾出任「EuroAsia Properties」董事，到了他出任特首逾一個月後才正式離職，但未有在行政會議利益申報。

梁在任時申報持有戴德梁行附屬公司的股權，但未有交代細節，備受各界質疑，昨日再度成為新聞焦點。梁沒有公開亮相回應報道，只是在社交平台貼文，振振有詞稱在現時申報制度下，他不必申報各級子公司的股權持有及股權變動，只是要求申報直接持有的公司股權，並稱各地辭任董事手續不同，出任特首前已啟動離任程序。簡單的說，便是有恃無恐，明知現時的申報制度根本奈他不何。

特首利益申報制度的確漏洞處處，情況猶如名存實亡，學者舉例，若有人開設子公司或透過家人進行交易，便可以逃避利益申報。今次若果不是外間調查報告公開，市民永遠不會知道連串事件來龍去脈，真相被活埋。梁振英善於游走在申報制度之間的空隙，涉嫌在任內收取澳洲企業UGL約5,000萬港元未有申報，立法會成立專責委員會調查事件，議員指梁於調查期間拒絕出席研訊，令委員會無法尋找真相，限於職權範圍，運作一直舉步維艱，最後無奈結束工作並提交報告。

特首卸任後受到「前任行政長官離職後工作指引」規管，在3年內如從事受薪工作、商業活動要向指定諮詢委員會徵詢意見，但2017年，梁振英被揭發未向政府申報出任「一帶一路」及大灣區相關擔保公司的董事，他又被揭發自2019年9月及10月開始，出任兩間公司董事，涉嫌沒有向政府申報，特首辦回覆本報查詢時未有明確答案，更令人覺得事有蹊蹺。

現行《防止賄賂條例》第3條及第8條，關於公職人員索取及接受利益，以及與政府進行事務往來時對公職人員提供利益，兩項條文的適用範圍均未有涵蓋行政長官。2012年2月，時任特首曾蔭權爵士涉及利益衝突的事件曝光後，他邀請審計署成立「防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會」，對規管行政長官收受利益制度進行檢討，有關報告指出特首收取利益在制度上存在漏洞，委員會報告建議政府修訂《防止賄賂條例》，將特首納入規管，但經歷3任特首，相關建議拖足9年仍未見實行。

外號「好打得」的林鄭月娥在2017年競逐特首時，參選政綱中承諾會盡快修訂《防止賄賂條例》，將第3條及第8條的適用範圍，擴大至包括涵蓋特首，但她上任後一直未見兌現競選承諾。林鄭最近更表明任內不會提出修例，聲稱應顧及特首的憲制地位及身份，並指特首干犯涉及賄賂的行為時，中央政府會處理，明顯是把監管責任像皮球拋向中央，惹來非議之聲不絕。

不知道京官聽了這番說話，有甚麼感受？是否有所託非人之感？行政長官肩負管理特區責任，並享有高度自治，理應克盡己職，在特區內部事務盡力自己解決，既然修改《防止賄賂條例》能夠防範特首受賄，收緊利益申報制度可以加強監管，在本地加緊進行便是，為何還要等中央出手，添煩添憂，是否覺得香港帶給北京的麻煩未夠多？是否有人以為山高皇帝遠，中央未必會介入，便可以安枕無憂？

特首卸任前後，都像受保護動物，有金鐘罩護身。天子犯法，與庶民同罪，何況特首只不過是一個小小的地方長官。中央嚴厲打擊貪腐，官位高如中央政治局常委的周永康也被制裁，最近前公安部副部長孫力軍及前司法部長傅政華也被查辦，香港的特首為何有特權免受防賄例監管？還是想自抬身價，不把本地司法及執法部門放在眼內，需京官來港問責才低頭？中央要管的是全國14億人的秩序，700萬人的特區，難道監管一個高官也要假外求？

沒有人可以凌駕法律，在特區自然要遵守本地法律，特首當然也不例外，《港區國安法》實行，社會重回正軌，顯見法規的重要性，本地執法部門有「尚方寶劍」，以往的掣肘打破，連過去逍遙法外的黎智英及一眾牛鬼蛇神也能擒下。要令特區法治重新獲得尊重，挽救特首民望，加強監管，修例杜絕漏洞，此其時也。真金不怕洪爐火，行得正，企得正，為何要怕一條防貪法例？難道有人怕變商鞅，有朝一日會作法自斃？