功夫茶：洋垃圾湧港激增　廢官口大累街坊

有相書係咁講：男兒口大食四方，女人口大食窮郎。喂，分明歧視女性啫，依家潮流興瘦身，女人口大都唔慌會暴食，有乜可能食窮郎，何況又要食得健康！功夫茶倒想問句：若然高官口大又如何？唓！仲使問阿貴：高官口大累街坊囉！

呢，高官至叻靠把口自我吹脹作大，搞環保，就話從我做起，又話「保護生態環境，就是保護人類自己」！虧環保署成日自吹自擂！實情係香港環保政策向來落伍，政府好似吞咗幾擔豬油，至今都冇立法規管「洋垃圾」，令香港淪為垃圾收容港，香港除咗係「老鼠樂園」，舊區污糟邋遢，其實早已淪為「臭港」喇！

政府搞環保，一向把關不力。嗱，內地今年一月一日起禁止以任何方式進口固體廢物，本報卻發現香港佛系廢官無動於衷，單係今年頭8個月，本港嘅鋁廢碎料進口量逾40萬公噸，阿哥，唔通香港口大食四方——垃圾？呢個數量，係過去4年嘅總和，且有急速增長趨勢。環保署高官再不作為，香港肯定洋垃圾遍地開花！可惜呢啲唔係香花，係有毒廢料金屬，索得多分分鐘會生肺癌！即使「中毒」不深，肯定影響健康！

有環團指進口洋垃圾中湧現一啲「新面孔」！包括來自美國嘅電視解碼器及電動滑板車，質疑各國將未能出口到內地嘅鋁廢碎料直接傾倒喺本港，令一座座垃圾山隨之如雨後春筍咁湧現，而且不斷在各區「繁殖」，垃圾山遍地開花。香港「口大」啫，都唔係咁啃法㗎！都唔係要令啲垃圾山高過扯旗山啩？過往5年鋁廢碎料進口量一直維持4.2萬公噸至17.4萬公噸不等，今年首8個月進口較去年全年上升近3倍，貨值達44.2億元。

40萬公噸洋垃圾究竟來自何方？翻查鋁廢料來源地，今年首半年，美國佔最大比例達13.9萬公噸，係去年同期嘅5.4倍，其次係加拿大及內地，分別較去年同期增加7倍及54倍。環團批評政府冇完善規劃政策，變相任由涉事者利用棕地囤積及處理洋垃圾，同時縱容佢哋霸佔官地如同「無王管」；功夫茶都揭露唔少！

從以上亂象可見，環保署根本毫不作為，一如環團人士批評，冇積極同其他國家交換情報，打擊垃圾進口，港口不設防，任由洋垃圾海嘯式湧港，咁搞法，香港想唔變「國際垃圾崗」都難！中國自2018年禁止進口洋垃圾後，東南亞成為新嘅垃圾場，香港更獲點名擔當「垃圾貿易自由港」嘅角色，並於2019年分別成為越南和泰國、菲律賓嘅第2及第3大廢膠來源地。香港淪落為垃圾收容港，功夫茶敢問誰令香港變成「花被冚雞籠，外面好睇裏面臭不可聞」？環保高官口大累街坊，不感到羞恥嗎？