新加坡、日本等向歐美澳國家看齊，與疫病並存。但這樣可救得它們的經濟社會民生嗎？與疫並存的條件是疫苗的高接種率。可是，在Delta變種肆虐下，接種疫苗並未能逃避疫病。這些國家即使有高疫苗接種率，如以色列，患病率反而高企，便要接種疫苗的加強劑第三針。這可以抑止疫情？防範病毒的進一步變種嗎？

中國內地的戰略是清零，一有發現，便即雷厲風行地抑止，縱使外地輸入不止，最多一個月，凡有漏入者都被殲滅，動員的人力物力不少，封區殲滅的方法，有不少經濟和社會代價。可相比與疫並存的國家，損失的人命和物質都為有限（以成本代價比較）。且與疫並存的國家疫情還在蔓延惡化，還未有真的改善迹象。社會經濟的代價還在增加，如日、澳等反覆用封城封區方法應對惡化趨勢，成本實在更高。更加添防疫治疫以至經濟民生復原的不確定性，與中國內地的確定性，形成巨大的差距。

清零的政策是政府與社會維持警惕，高度組織。每逢輸入走漏便即可殲滅，也有助組織經濟恢復生產與消費。中國內地的經濟增長率不是全球最高，但經濟與社會受打擊較小，元氣保持。便在國際疫情肆虐下，生產供應鏈斷裂時，中國內地的強大生產鏈、完整的供應鏈便發揮巨大作用。中國內地出口進口的大增反映了這方面的優勢。與疫並存會使疫情長期堅持，有惡化爆發風險，生產與經濟上的不確定性更大，恢復不易，且會面對國內外供應堵塞中斷的打擊，未能克服疫情的經濟增長並不可靠。

清零的防疫與恢復經濟表面上看是對立，但實際上，後者依靠前者，不能清零即疫情未能克服，疫情帶來的社會經濟成本仍然持續，不可能真的復原，更可能觸發許多積存的社會矛盾，引致社會政治危機，反過來會使經濟困難以至危機加深。當前最典型的例子是美國，可卻用增印鈔票來暫時抑止，但如南美巴西、阿根廷等，危機已近爆發。當前疫情的特點是全球化，衝擊的作用也是全球化，不但疫情跨國蔓延，經濟衝擊也同樣是全球化。與疫並存是一國棄守，清零是一國嚴守。二者是相互衝突。前者是準備禍延他國，後者是自救救人，只有多國清零才可全球逐步清零。這是截然不同的態度，也反映該國政府是否對國民與國際社會負責。