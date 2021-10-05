「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，這是中央在香港落實全面管治權在人事上的根本要求。這樣的要求，一方面要在各項選舉中體現，一方面要在政府官員、公職人員、管治人員選拔培養上貫徹，這件事要從基礎做起、基層做起，最基本的是，中央要建立香港特區政府的「人事檔案」，以長期甄別考察「治港者」。

香港在英夷治下，「治港者」全部由港英政府掌握，頂層人物由英倫掌握。97問題發生後，英國要「光榮撤退」，保障今後對「港人治港」有重要的影響力，將「人事問題」的培養和布局伸延了幾代人，打造了幾個「梯隊」。

回歸後，由於中央一度誤將「五十年不變當成五十年不管」，充分放手英國人留下的班底「港人治港」、殖民文化、殖民教育遺毒、戀殖心態大行其道，崇洋媚外，愛中國、愛民族成了「原罪」，忠於祖國、忠於國家受到鄙視、嘲弄和打壓，英國人的布局順風順水，不斷延伸，可以「從孩子抓起」。

鄧小平和中央回歸前後沒少講「愛國者治港」，然而不是人才匱乏，就是愛國者一冒頭、剛進身，就被港府內外的「港英餘孽」、反對派、洋奴漢奸群起而攻。據說這還「代表了社會主流」！「主流民意」！很長一段時間，香港不是愛國者治港，而是愛國者「被治」，被反中亂港者「所治」！這個局面中央也有察覺，要改變，可惜未能從根本處、長遠處下手，中央那時總是從「統戰的角度」挑選「治港人才」，以統戰對象擔起「治港」重任。

然而，對這類人又不十分了解，未能長期考察，對他們思想狀況不知、人品狀況不知、才幹不知，有的連「國籍」都不知，「漢營」、「曹營」也不知，無間道與否還不知，以為可以「統戰」過來的就是愛國者。現在起，中央要求的愛國者治港，恐怕再不能用「統戰」方法辦事也，要用培養自家官員標準要求也。