「大者不能，小者不為，是棄國捐身之道也。」大事不會做，小事不去做，正是港府官僚的寫照。香港受困於新冠疫情，與內地隔絕將近兩年，經濟有如一潭死水，各行各業無不盼望盡快通關，偏偏急驚風遇上慢郎中，港府至今還在拖拖拉拉。本地感染個案已清零多時，為何遲遲無法通關？答案很明顯，內地始終不相信港府。

通關必要條件之一是推行健康碼，港府聲稱去年11月已完成開發健康碼系統，然後就沒有下文，到底是何原因？因為黃絲反對？實際上，健康碼只是自願性質，往返兩地人士才需要申請，黃絲大多不敢返內地，根本不需要申請，有甚麼好反對？歐盟等西方國家早已實行疫苗護照，與健康碼性質相同，黃絲逢中必反，除了反映他們心裏有鬼，也證明他們孤陋寡聞。

除了健康碼遲遲未能落實，港府防疫漏洞百出，也是令內地無法放心的主要原因。內地當局要求本港防疫措施盡量貼近內地標準，包括收緊機組人員、海員及外交人員豁免檢疫政策；醫護、檢疫酒店及機場員工隔日接受核酸檢測；康復者出院後要在指定地方再隔離14日。如果港府達不到這些標準，通關根本無從說起。

有人也許會說，內地防疫措施未免太過嚴苛。沒錯，中國防疫措施確實比任何國家都嚴苛，但也正因如此，才能率先走出疫情，恢復正常運轉。須知中國人口超過14億，如果像歐美國家那樣放鬆防疫，後果不堪設想。君不見，新加坡人口只有500多萬，只因傚效歐美採取「與病毒共存」政策，導致疫情急劇惡化，近期每天都有2,000多宗確診病例，稍後更可能增至每天5,000宗。香港某些專家也在鼓吹「與病毒共存」，分明就是靠害，叫內地如何放心？通關云乎哉？