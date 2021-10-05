一直是抗疫模範生的澳門近日頻頻失守，繼隔離酒店爆出「保安群組」後，又新增一名內地裝修工人確診，10‧1與珠海通關的如意算盤本已無法打響，原以為兩日沒有新增病例後，昨日中午可以通關，詎料臨門一腳又撻Q。鏡湖醫院通報一個涉及10人的混合樣本，新冠病毒初步檢測結果呈陽性，衞生局隨即進行覆檢。澳門政府如臨大敵，除了確診裝修工人曾進出的酒店被列為「紅碼區」封閉管理外，昨晚更啟動第3次全民檢測，粵澳通關亦被臨急煞停。

看到澳門如此大陣仗抗疫，有人覺得小題大做，有人覺得乃應有之義。姑勿論如何，作為香港人的筆者對此卻是別有滋味在心頭，皆因終於明白何以香港遲遲無法與內地通關。有指內地對通關持保留態度，並質疑本港的特別群組豁免檢疫政策、確診者出院條件寬鬆，容易走漏確診者，以及有需要加強高危群組檢測密度；不僅要求收緊機組人員、海員及外交人員的豁免檢疫政策，確診者出院的條件亦要收緊，醫護人員、檢疫酒店及機場員工等與入境人士接觸的高危群組更須加密至兩日一檢，否則通關免問。

這就難怪澳門只要出現一、兩宗病例即進入高度戒備狀態，原來稍有風吹草動，內地都拒絕通關。香港防疫嚴謹程度本已遠遠不及澳門，就連粵澳早已互通的「健康碼」，香港也推出無期。可以斷言，香港一日不採取極嚴厲防疫措施，不跟內地和澳門看齊，專家所謂的需時4至5個月與內地商討通關，到頭來也是煲無米粥而已。林鄭政府由上到下皆得過且過，對中央通關要求陽奉陰違，原因不難理解。這屆政府任期已到尾聲，做又三十六，唔做又三十六，若然中央明確表示她連任無望，更無搞好香港的道理。