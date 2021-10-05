回想起過去黑暴肆虐香港街頭，市面滿目瘡痍，今天我們更加心懷感恩，而風雨過後，誰是輸家，誰是贏家，如今已經一目了然。

記得2019年10月1日，筆者在北京出席閱兵典禮，那場開創歷史的盛大典禮上，我們仍時刻留意香港的事態發展，因為情況緊急，黑暴四處攻擊，在荃灣有中五學生曾志健，竟被慫恿去追打警察、搶槍，多處都出現了襲警的情況。而令人敬佩的是，香港警察一直在盡量克制，沒有失去專業表現，沒有出格的動作。因此，再緊急的事態，我們都能順利度過，我們應該感恩香港有一支優秀的警隊，他們所持的槍如《逃學威龍》內所形容的「善良之槍」！感恩香港特區本質是善良之都。

假如那一場黑暴發生在美國的話，我相信他們的警察早已經開槍，肯定會傷亡無數。2021年初，特朗普不承認選舉結果，導致國會山出現暴動，當時美國警察毫不留情，果斷開槍，衝突導致5人死亡，超過140人受傷，短短一日，美國就宣布事件為暴動，佩洛西講香港的黑暴是美麗的風景線，但當事情發生在自己的國家，她態度就截然不同。但她也想不到，天理循環，善惡有報，這來得比想像中的更快！如果香港是「善良之都」，對比起來，美國就是「邪惡之國」！

話說回來，2021年10月1日，我們看到特首穿了中國紅，滿臉笑容，和2019年7月1日穿的黑白衫比較，根本是兩回事。官員們戴上中國紅的口罩，一切都代表着香港重回正軌。筆者幾天前發表了文章《重建油旺區》，今天看來，香港要重建的範圍不僅僅是基建，還有港人身為中國人的自信，以及港人的愛國情懷！

看到一班身處英國的香港移民，搞遊行，喊口號，還要「Free HK」！其實，這些人究竟有沒有想清楚想追求甚麼？如果投身英國，就倒不如過好他們的移民生活。還搞甚麼「身在英倫心在香港」？還口出惡言詆毀他們祖先，侮辱自己的根？難道他們真的相信張堅庭所說的，子孫要學好中文，然後返內地撈（發展）？

如果準備頭也不回，請遵守當地的法律，尊重當地人的情緒，不要被別人所討厭。寄人籬下就要客氣些，低調點！否則到了甚麼BNO「5+1」的最後一年，被英國政府DQ返港，到時不要再問「誰笑到最後，才是贏家！」恐怕他們「唧都唔笑」！