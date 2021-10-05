報道指沙田一所小學將小一班級開學首月定為「遊學月」，上課沒有書本，也不用默書和測驗，只有透過唱遊來學習。但見學童們蹦蹦跳跳，重現本地學童久違了的活潑與純真，令人反思香港的教育制度是否仍要令學童不得開心顏？

香港學生功課之多，已跟他們重甸甸的書包一樣臭名遠播。曾有研究指全球46個國家及地區中，香港學生的功課量數一數二。一周上課5天，功課做足一星期，尚未計頻密的考試、測驗和默書。不少學童沒精打彩，小朋友應有的開朗活潑早已不復見，絕對事出有因。

問題是，沉重的功課、頻繁的操練，並沒有為香港帶來幾多個好學之人，換來的只是一班在成長的很早階段便已對學習提不起真正興趣，但因為擴大了的大學學額，於是僥倖地讀到畢業的大學生。有的後來加入政府當起公務員，寫出了「中國人民共和國」；有的穿起黑衣不辨是非，堂堂大學生將「寧鳴」寫成「寧嗚」、「廁所」寫成「次所」。本報12年前的報道「國際都會通街錯別字」，早已點出不論公務員還是小市民，中、英語文水平是如何教人嘩然。至於，大學生不懂操作洗衣機，年年考第一卻不懂使用八達通，這些令人嘖嘖稱奇的自理能力便不多說了，因為極有可能是過去功課太多，缺乏生活所致。

上述提到的小學考慮到今年升小一的學生，自幼稚園低班起已上網課，近兩年少與人接觸，影響社交及學習能力，因而作出特別安排，算是少數能用心教育的例子，惟學童們的歡樂時光亦僅止一個月。教育究竟是想下一代在快樂中得到教導和培育，還是想透過不斷的操練及考試，羞辱學童，令其飽嘗挫敗，繼而討厭學習？這個在心態上已將教育錯寫成教「辱」的社會，永遠答不出正確答案。