美國維珍尼亞大學剛發表一項民意調查，訪問了民主、共和兩黨的支持者合共2,000多人。共和黨大概有八成受訪者認為，民主黨是民主制度的破壞者；民主黨同樣有約八成人，指摘共和黨是民主破壞者，兩者互相諉過，煞是有趣。

民主制度破壞者這個罪名，在西方世界可不是鬧着玩的，一旦坐實了，別人可能跟你不共戴天。民主丶共和兩黨的人既然互不信任，該民調就進一步問，你是否贊成兩黨掌控的州份，各自從聯邦分裂出去，然後將美利堅劃分成兩個國家？此事非同小可，若然落實，美利堅迅即會失去世界第一強國的地位，弄不好，甚至會引發內戰，整片土地都要遭受沒頂之災。美國人之間就算有紛爭，國家制度就算有毛病，按理也不至於要走上「攬炒」之路，故專家們估計，贊成分裂的人不會太多。

然而，調查的結果讓人大吃一驚，有52%的共和黨支持者贊成分裂國家，而民主黨支持者也有41%的人贊同。這個比率之高委實可怕，假如兩黨之間再鬧出甚麼大分歧，支持分裂國家的共和黨人隨時會升上六、七成，民主黨可能也會有過半數人支持，若然如此，美利堅恐怕就得散架了。

昔日很多人不明白，修訂《逃犯條例》只是區區小事，為甚麼香港有這麼多人為此，會甘願走上攬炒之路。今日的美利堅也是一般無異，兩個大黨之間根本沒有不可彌合的分歧，但各自的支持者，卻愈來愈多人認為跟對方再沒有妥協餘地。如此偏激的取態確實讓人意外，這現象若要由筆者作解釋，我還是那句老話，這年代不少人愈趨低智，他們就連權衡問題輕重的能力也欠奉。這種劣質民主發展下去，只有死路一條！