新冠肺炎變種病毒蔓延並肆虐全球。最佳例子莫如新加坡，星洲6月宣布將防疫策略由「清零」轉為「與病毒共存」，並喺8月起放寬嚴格限制措施。結果，上周六新增2,356宗確診個案。衞生部警告，每日新增確診個案可能於月中突破5,000宗。

事實上，新加坡當地嘅疫苗接種率高逾80%，位於全球前列，然而，因政策「與病毒共存」出事，政府急急腳又收緊防疫限聚令，規定食肆堂食最多兩人一枱。可見高接種疫苗率並不可以保證可安寢無憂。本港政府谷針無所不用其極，公務員事務局局長聶德權日前指出，其中長者接種率不足30%，70歲或以上長者嘅接種率只有30%，安老院舍長者嘅接種率更不足10%，情況令人擔心。

聶局長進一步表示，很多長者知道打針能夠保護自己，但擔心患有長期病或慢性疾病是否適合接種，家人有時亦會擔心，因此對接種疫苗感到猶豫；呢啲長者諮詢醫生意見後，九成人都係適合接種。當局正研究設立流動疫苗接種車嘅可行性，便利長者接種，並推廣正確嘅疫苗資訊。

嗱！政府咁講，即使明係谷針，但聽得順耳好多！某專家就話長者接種率偏低係「羞家」！呢句話未免言重了，傷盡所有未曾接種疫苗長者嘅心！阿哥，依家有實例，接種率高未必就唔會賴嘢，星洲、美國都係好例子！問題係政府本身要做好防疫抗疫措施，本港至今仍難與內地通關，事實係庸官檢疫甩漏，內地對本港開出通關3大條件，質疑本港嘅特別群組豁免檢疫政策、確診者出院條件寬鬆、需要加強高危群組檢測密度，再再道出政府抗疫無能，靠害市民，所以話，應該感羞家應係某些庸官如陳肇始！幾時輪到未接種疫苗嘅長者吖！