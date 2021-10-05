眾所周知，林鄭行政長官領導的本屆政府一向處於弱勢，凡碰上反中亂港陣營的司法覆核都鮮有勝訴。可是，最近一宗要求把犯法和失德教師資料公開的司法覆核案，本屆政府則旗開得勝，贏了建制陣營，讓所有在世紀暴亂中荼毒學生和洗學生腦、煽動及組織學生跳入暴動火坑的大中小學裏的黑暴教師，可以從此安枕無憂矣。本屆政府取得維護犯法教師和失德教師權益的骯髒及可恥的勝利！可憐廣大莘莘學子及其父母的知情權、監督權、選校權卻不受法律的保障，今後在不對等資訊下，任由其子弟被搞分裂、搞港獨、搞反中反共反政府的教師繼續長期洗腦。香港家長連「孟母三遷」的知情權、選校權也不受保障。

香港教育嚴重失敗，平白損失了三代人，即中小學青少年一代、大專學生一代、進入社會的年輕一代。如此沉重可悲的教育失敗教訓，卻絲毫沒有驚醒本屆政府的大官高官。逾百名教師犯法被捕、數百名教師失德被投訴，都沒有挑醒管治者的恥辱感，官僚系統反而處處設防，道道把關維護那些在教育戰線上失德的既得利益者，真是豈有此理！

道貌岸然的反中反共勢力，是何等根深柢固和盤根錯節？他們那些仍然希望在思想體系上、意識形態上、看不見的聯繫上、維護殖民主義、「港獨」思維、反對社會主義中國的黑暗勢力，仍然埋藏得很深很實，並很有力量，迄今仍未見特區政府落實執行非公務員僱員全面宣誓效忠的安排便可見一斑。校長教師、醫生護士、註冊社工，都是這場黑色暴亂中關鍵公共服務崗位的執行人，也是最多人沉淪黑暴的公共服務系統，對此，林鄭明天發表的《施政報告》，會交代何時全面完成宣誓嗎？