港府明日將公布本屆最後一份《施政報告》，筆者所屬政黨宣布成立「告別劏房行動」，提出包括推動政府制訂路線圖、中長期每年提供4.5萬個公屋單位、制訂全面社會房屋政策10項建議。期望政府把「告別劏房」納入長遠房屋策略及《施政報告》，分4階段逐步告別劏房，回復公屋3年上樓承諾。

按現階段公屋供應量推算，最快2030年才能回復3年上樓目標，當局應研究透過社區規劃及其他支援措施，例如青年宿舍等，盡快協助劏房戶改善居住環境；亦應實施其他增加公屋的方法，包括引用政府《收回土地條例》、縮短規劃申請時間、提高地積比率，以及與發展商磋商，促進公私營合作，釋放土地潛力。

本港公屋長期短缺、申請門檻多、排期慢，而樓價飆升，加上經濟未能轉型成功，向上流動不足，中產塌落等原因，助長劏房、籠屋、貨櫃屋、棺材屋、水管屋等發展。本港現時仍有逾22.6萬人居住在劏房和籠屋，而部分單位並未按《建築物條例》等合法改建單位，衍生安全隱患，過去亦有火警致命事件。

駐港京官在上周探訪旺角基層住戶，包括「籠屋」單位，感嘆「耳聞不如目睹啊！」劏房問題困擾香港多年，2049年才告別劏房絕不可忍受，香港政府不能用過去做法拖得就拖，故「告別劏房」應納入新一份《施政報告》。

特區政府一直指香港「地少人多」、覓地難，駐港京官則表示：「要解決住房問題，必須涉及到土地、規劃、投入那些具體問題，但是說到底，這個起決定性作用是甚麼呢，它還是一個發展為了誰的問題，那這就牢固地說明『發展以人民為中心』這個理念，那麼具體的問題也都是可以逐步解決的。」上述發言，凸顯香港政府一直以來的問題，就是不恤民瘼，發展香港並不是以人民為中心，以致房屋問題擾攘多年，市民只能望樓興嘆。

不同團體都批評，發展棕地、新界北大規劃多年不見進展。其實，港府已有不同資源，可大刀闊斧解決房屋土地問題，包括提高已規劃項目的地積比；增加「新田/落馬洲發展樞紐」的住宅用地比率；發展北環綫沿線的牛潭尾及凹頭用地；擴大新界北的規劃，以開拓更多新發展區，包括十八鄉西、八鄉北、錦田東、沙頭角和古洞南及丙崗等地；引入「土地調整」制度，以另一方式促進公私營合作，釋放土地潛力，改善社區環境；積極運用《收回土地條例》等。

土地與房屋一直是本港深層次矛盾的核心之一，港府勿忘「慢進也是退」，是時候坐言起行，多管齊下，展示改革決心，在短、中、長期都要持續增加本港房屋供應，穩定樓價，從結構上改變現狀，解決社會積下的怨氣。