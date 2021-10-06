正論：土地發展大變身　最怕吹完無下文

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。香港經歷4位特首施政，每一位皆將土地問題列為重中之重，然而過去3位最終也無法解決土地問題。林鄭今日將發表任內最後一份《施政報告》，事前又吹出風聲，將新界北「大變身」，並以融入國家發展大局為目標。然而理想很豐滿，現實很骨感，到頭來會否一如既往只是煲無米粥，只能聽其言、觀其行。

消息指，港府有意全面規劃新界北用地，包括古洞北、粉嶺北新發展區以及新田/落馬洲新發展區。原本新界北工商業用地將改為住宅用地，而作為洪水橋新發展區，地積比率有潛力提高數倍，新發展區的公私營房屋比例亦會改為51比49，即私營房屋比例較其他新發展區為多，料整體發展範圍逾8,000公頃，潛在住宅單位供應量達40至50萬伙，可供過百萬人口入住，勢令新界北成為另一個「新中環」。而為了配合新地區發展，政府計劃重新建設區內基建和增建鐵路線，包括興建北環綫，以及在洪水橋興建鐵路網絡直駁深圳前海。

誠然，香港融入大灣區勢在必行，新界北毗鄰深圳，有重要的經濟和戰略價值。早前中央出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，為香港融入大灣區、發展創新科技及物流中心鋪路；加上將整個新界北合併規劃方能釋出最高土地價值，如能落實有關計劃，香港的確會有一番新局面。問題是，發展新界北又好，發展新界東北也罷，港府吹風已吹了好多年，早在曾蔭權年代已說要發展古洞北、洪水橋和坪輋一帶，更煞有介事發表「香港2030」報告，然而現在距離2030年只有不足10年，上述地區有甚麼新變化嗎？尤有甚者，林鄭上任初期即遵從曾爵士之志發表「香港2030+」願景，奈何又是光說不練，現在忽然有為，但市民還能對港府投下信心一票嗎？

再舉個例子，林鄭這些年大鑼大鼓擺出要打倒「地產霸權」的姿態，包括開徵一手樓空置稅、引用《收回土地條例》遏止發展商囤地等，到頭來發展商過於反彈，一手樓空置稅不了了之；其後又美其名曰發展商願與政府合作捐出部分農地興建過渡屋，故不會引用條例收地。今次會否又是有姿勢冇實際，豈能叫人不質疑？事實上，過去港府動輒以「地從何來」作為拓土無能的擋箭牌，更矢言必須填海造島，即使有庫房一鋪清袋之虞也要發展「明日大嶼」，現在卻忽然轉口風，新界北突然可釋出逾8,000公頃土地，比「明日大嶼」提供1,700公頃土地還要多好幾倍，不是過去一直不作為是甚麼？正如本報多次指出，香港並非無地可用，而是政府有地不用，除了發展新界北，本報提出的「船灣淡水湖發展藍圖」一樣可解土地不足的燃眉之急，只是政府聽得入耳嗎？

不管怎麼說，上樓難已成最大民怨之源，港府肯積極拓土建屋，市民當然無任歡迎，怕只怕「議而不決、決而不行」痼疾難改，加上弱勢政府無法擺平阻力，結果吹完就算，香港還是原地踏步空蹉跎。