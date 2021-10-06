世界視線：能源短缺全球荒　完美風暴無法逃

世界正經歷一場無法預期的能源荒，歐美國家愁石油、天然氣，亞洲兩大國中國及印度卻在頭痛電力供應，導火線都是煤炭供應出了問題。兩個大國供電不足，勢必加劇疫情引發的全球供應鏈問題。這個冬天以至明年上半年，都是這場能源風暴、供應危機肆虐的時間，在劫或難逃。

持續近兩年的疫情，對各國均造成公共衞生災難，不少國家還在搶疫苗，卻不知一場橫跨歐亞大陸、美洲及大洋洲的經濟災難已成形，而且極速來襲。

從英、德、法、意到加拿大，各國都有供應短缺的糟心事。亞洲兩個世界生產基地中國及印度，亦不約而同爆出供電危機，兩國雖已板斧盡出，但情況並不樂觀。以中國為例，多個省市陸續爆出停電、限電後，A股上市的企業，便最少有10家發出臨時停產、限產通告；近日內地供電問題雖上升至中央層面，但一邊是節能減排、碳達標的承諾，一邊是民生需求及冬日酷寒的挑戰，這個冬天對中國企業來說，應該特別寒冷。

印度也一樣，目前該國的發電廠煤消耗庫存量平均只有約4天，該國的燃煤發電佔近七成市場，替代發電根本是奢談。印度本應瘋狂追趕產煤進度，但當地卻指天氣及疫情令煤產能無法提升，似乎無力解決困境。即使兩大國能夠「谷」出一些電力供應，但冬天來了，電力需求的排位勢必要讓位給民生用電，企業並沒有搶電優勢。

至於用電沒煩惱的國家，同樣面對困難。全球半導體供應緊張，日本車企豐田已將境內14間工廠臨時停產，10月估計要減產四成，即計算海內外車廠的生產量便損失33萬輛。若總計日本6家大型車企的產車損失，估計減少產量高達100萬輛。

一場疫情，讓地球人噩夢連連，3波衝擊，第一擊是疫情導致各國生產力受影響，全球供應鏈不穩；第二擊是供應鏈大擠塞甚至開始斷裂，影響蔓延至能源及晶片，缺石油、缺天然氣、缺電、缺零配件一一接棒；第三擊是公司減產、百物騰貴，高通脹、嚴重滯脹來臨。完美風暴成形，貧者入肉，富者拔毛，大家都逃不過，只希望現在綁安全帶不太遲。