功夫茶：走私利潤太驚人　嚴打更要增罰則

開講有話：食人一碗飯，做到頭都爛；食人一碗粥，做到頭都禿。阿哥，難怪有咁多亡命之徒要食「大茶飯」喇！近排海上走私活動猖狂，動輒見百舸爭流，橫衝直過，競逐於海上，不顧一切，驚險百出，即使末世，都不至於離譜成咁啩？

有見及此，警方聯同食環署喺前日下午，採取代號「揮軍」行動，突擊搜查一個位於屯門龍鼓灘上灘嘅貨櫃場，喺68個40呎長嘅凍肉櫃，檢獲1,700公噸各類型嘅凍肉及內臟，市值約5億元！阿哥，利之所在，難怪話「砍頭嘅生意有人做」咯！

上月25日，有「大飛」喺沙洲海面撞翻水警截擊艇，造成女高級督察林婉儀墮海殉職，警隊痛失一名菁英，上下均感痛心；各界懷着悲慟心情希望為佢盡一點心意，東方傳媒機構一直心繫社會，與民同行，決定捐出100萬元予佢嘅父母。事實上，類似悲劇，喺去年一月亦曾發生，海關人員追截兩艘懷疑走私快艇時發生碰撞，翻艇意外導致兩男一女關員死亡。兩年來竟有4位執勤人員殉職！呢啲血的慘劇，功夫茶覺得一單也嫌多！

林婉儀嘅不幸殉職，警隊高層大為震怒，更堅定打擊海上走私活動及堵截三合會收入來源。呢趟「揮軍」行動，執法人員亦喺該處搜獲兩艘各17米長快艇，兩艇分別安裝咗4個及5個舷外引擎，每個馬力達350匹，相信為走私用。行動中，執法人員拘捕一名40歲周姓男負責人。據悉，被捕男子有黑幫背景。警方發現嘅貨櫃場十分有規模，存放凍肉嘅貨櫃連接發電機，有製冷功能，凍肉可存放多個月，相關人士以躉船將貨物運至公海，並且分發給快艇走私。

呢嗱！警方喺上月28日起聯同海關及政府飛行服務隊等喺高空巡視，喺后海灣一帶紅樹林搜獲兩艘快艇，而尋日又喺大嶼山白芒附近一帶紅樹林，搜獲另一艘快艇。呢3隻快艇都冇船隻編號。要言之，每隻快艇均裝有2至4個舷外引擎，每個馬力300匹至400匹，航速最高可逾80公里，即約50海里，由內地人操控，佢哋唔熟悉香港水域及海上安全守則，一味膽正命平，你話執法人員對住呢啲爛撻撻嘅盲毛，梗係險過剃頭！

講真，近兩年來因緝捕海上走私而平白犧牲咗4條寶貴嘅生命，警方高層震怒之餘，除咗嚴打呢啲無法無天嘅狂徒，依家嘅規例，對無牌經營凍房，罰極5皮嘢及監禁6個月，相對走私利潤之驚人，下下億億聲，難怪佢哋學大肚婆行鋼線──鋌（挺）而走險喇！計功夫茶話，「治亂海」一定要用重典！若然用快艇走私，一經捉到，判佢十碌廿碌，你睇啲友仲有冇咁沙膽喺海上狂奔亂竄吖嗱？