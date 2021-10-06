「10‧1」長假期這幾天，一波接一波、數量空前的解放軍戰鬥機、轟炸機、反潛機、預警機飛向台灣空域，令台海局勢驟然吃緊。據統計，10月1日是38架次，10月2日是39架次，10月3日是16架次，10月4日是56架次，總共149架次，對台灣的「武力威脅」，顯然跳了一個台階。

台灣方面當然知道事態嚴重，然而，他們還要一如既往的故作鎮靜，聲稱全盤掌控解放軍的情況，並且發出驅離警告，叫嚷「絕不向大陸威嚇妥協」云云。同樣一如既往的是，山姆大叔又跳了出來，干預中國內政，繼續「誤導」台灣和大陸「死磕」。

美國國務院發言人普萊斯表示，美國相當關切大陸在台灣周圍的挑釁軍事活動，北京派出大量軍機的行徑，可能會導致雙方出現誤判風險，同時削弱區域和平與穩定。普萊斯還說，美方敦促大陸停止在軍事、外交與經濟上對台灣施壓及脅迫，美國對台灣的承諾「堅如磐石」，美國會持續與盟友一起深化與民主台灣的關係。

美國人的態度令蔡英文當局感激涕零，他們回應稱，對於總統拜登政府在周末期間，仍主動以發表公開聲明方式譴責大陸的挑釁行徑，並且重申對台灣承諾之舉，對此表示由衷感謝。台灣方面大概覺得單有美國支持還不夠，他們還呼籲「區域各國關切」，以此共同對付大陸。

近來，國際輿情對「華為孟晚舟」等事件議論紛紛，認為拜登政府對華博弈開始放軟，北京在各方面的強硬和堅決鬥爭令拜登轉變很沒面子，於是老美要找回面子，大概最「就手」的是在台海、南海、東海繼續展現其「強大武力」，耀武揚威，讓北京發怵。

沒想到，北京根本不理它，反而以更強的空軍戰鬥機群飛向台灣，告訴美、台「武統」可能隨時開始，而即將舉行的中美新一輪經貿談判，北京會很硬。