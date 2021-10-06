屋漏偏逢連夜雨。新冠病毒仍在世界各地肆虐，導致國際運費持續飆升、能源和物資供應短缺、通脹不斷升溫，全球經濟增長步伐因此明顯放緩，滯脹危機更是迫在眉睫。偏偏此時美國又來添煩添亂，以「中國未能履行中美第一階段貿易協議」為由，威脅要增加額外關稅，簡直是唯恐天下不亂。

許多人認為，美國總統拜登內政外交經驗豐富，其管治團隊不乏各方面專才，行事作風理應比較理性和穩重。可惜事實恰恰相反，觀乎其上台以來的內政和外交政策，不僅雜亂無章，而且誤判連連，比特朗普時期有過之而無不及。美軍在阿富汗倉皇撤退而引發混亂、美國與英澳抱團而出賣法國，已令人見識了拜登政府外交無能。而其對華政策更是一塌糊塗，所謂「應該競爭時競爭，可以合作時合作，必要對抗時對抗」，根本狗屁不通，既然要對抗，又如何合作？

全球經濟面對各種危機，美國更是問題多多，當務之急是各國攜手合作化解危機。奈何華府政客不知壞了哪根筋，竟無事生非再度挑起貿易爭端。其實大家都知道，貿易戰打了這麼多年，損失最大的是美方而不是中方，美國財長耶倫也承認，對華關稅損害了美國消費者的利益。然而諷刺的是，美國明知貿易戰損人害己，還要繼續打下去，甚至威脅增加額外關稅，簡直不可理喻。

有人將美方的行為形容為「攬炒」，雖不中亦不遠矣。目前全球物資供應緊張，通脹持續升溫，在這種情況下增加關稅，無異於火上澆油，難道老美不明白這個道理？明白這個道理而肆意妄為，不是攬炒又是甚麼？更何況，美國當前的處境比中國惡劣得多，倘若再挑起新一輪貿易爭端，結果只能攬炒自己。