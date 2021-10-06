中港通關遙遙無期，內地終於放出聲氣，兩地之所以無法互通，乃香港防疫要求過於寬鬆，想通關必須同內地看齊，包括收緊機組人員、海員及外交人員豁免檢疫政策；醫護、檢疫酒店及機場員工隔日接受核酸檢測；康復者出院後要在指定地方再隔離14日。林鄭月娥昨日煞有介事聲稱控制疫情及與內地通關是政府首要任務，「中央政府要我們做甚麼措施、改善甚麼程序，我們全部會盡最大努力去做」云云。是耶非耶，聽其言還須觀其行。

本港一些專家老愛拾洋人牙慧，美英說要與病毒共存，他們隨即瞎起哄，甚至進一步說要與病毒和諧共存；林鄭政府更是早就放話，指與病毒共存已成「新常態」，要求市民適應，若非中央一錘定音，堅拒和病毒共存，表明疫情必須清零，林鄭政府和一班專家哪肯死死氣收聲？

林鄭政府防疫一向半桶水，看鄰埠澳門不過新增數宗確診個案，隨即封區實施封閉管理，並再次啟動全民檢測，擺出如臨大敵的模樣；萬一本港再有病毒傳入社區，試問港府能做到澳門那樣嚴陣以待嗎？能動員全民檢測嗎？要是做不到，還談何「中央要我們做甚麼都會盡最大努力去做」？

現屆政府任期已進入倒數階段，林鄭擺出聽教聽話姿態博連任，但有何實質政策改變以符合中央的通關要求則語焉不詳，擺明就是得把口。可以斷言，港府絕對做不到內地的嚴厲防疫要求，專家們亦必定陽奉陰違，橫豎通不通關他們都是人工照袋，心底裏甚至想中港永久隔絕也未可知。將心比己，廣東省政府看見港府防疫兒戲，更是不欲惹禍上身，萬一貿然與香港通關引致疫情爆發，隨時烏紗帽不保。裏裏外外各有盤算，中港通關真是談何容易！