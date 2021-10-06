筆者說過，在第六屆立法會延續的一年內要做足4年的工作。今年立法會已火速完成幾項顯著法例，包括日前立法會三讀通過《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》。

全國人大常委會已於去年10月17日通過《中華人民共和國國旗法》及《中華人民共和國國徽法》修正草案，並於今年1月1日起施行，兩部全國性法律都已列入《基本法》附件三，這次本地立法是香港履行憲制責任，是應有之義。修訂賦權特首兩大權限去規定（1）行政、立法和司法機構的網頁首頁展示國徽，以彰顯國家主權和尊嚴不容忽視；（2）不得貶損國旗和國徽，包括倒掛、倒插入、隨意丟棄、破損國旗國徽。而用完的國旗國徽均須按特首指定方法或統一收回處理。中小學校每日均須掛國旗和每周進行升旗禮一次。

回想第六屆立法會開端也出現了波折，有宣誓風波、前立法會議員侮辱國旗，這些都是特別惡劣的叛國行為，但其中有些個案，那怕裁定罪成，也只是罰款數千元，根本沒有起到警示作用。更離譜的是，去年5月進行三讀國歌法時，那些反動分子在立法會內亂灑污穢物，企圖阻止立法，令人髮指！終於那些人逃的逃了，逃不了的也被拘捕身陷獄中，可謂罪有應得！現在修訂之後，一旦任何人公開及故意侮辱國旗或國徽，違者最高罰款5萬元及監禁3年，絕不姑息。

須強調的是，有關國旗和國徽在社會上引起的問題，歸根究柢還是出自教育，教育局對此責無旁貸。近年不少青少年走錯路，黑暴期間有人公然侮辱國旗及污損國徽，又挑戰國家主權，極需要強化國民教育。筆者日前碰上教育局局長，和他交流如何善用義工和退休教師去落實視學工作，從而達致督學效果，又不加重政府人手負荷和開支壓力。有一些學校表現出色，例如元朗路德會西門英才中學，在黑暴期間依然不罷教、不罷課，舉行升旗禮、唱國歌，學校有先見之明，不需要法律要求，他們已經提前做了，這樣的行為值得嘉獎，香港需要的是更多這樣的學校，要建立模範榜樣！

事實上，大家或察覺到改變已漸漸出現，以前很多人都不會唱國歌，但現在當奏國歌時，大家都會跟着唱「起來！不願做奴隸的人們！」，歌聲中領略到前人的努力和犧牲，我們更醒覺和明白世界並非安然，和平也非必然，我們要居安思危！