今屆諾貝爾醫學獎日前揭曉，得主是美國兩名研究細胞感知的科學家。大會表揚兩人發現了人體神經系統中，感受溫度、疼痛及其他觸感的機制，兩人將瓜分1,000萬瑞典克朗（約890萬港元）獎金。換言之，研發新冠肺炎疫苗mRNA技術的兩名學者已經大熱倒灶。當然，後者是否稀罕獎項，也很值得商榷。

比起發現隱藏在疼痛過敏現象背後的機理，從而有助開發治療包括慢性疼痛等多種疾病的方法，匈牙利美籍科學家、德國藥廠BioNTech高級副總裁考里科及其合作夥伴美國科學家韋斯曼，炮製出mRNA「信使核糖核酸」技術的新冠疫苗，誰更造福人類？答案一目了然。

香港大學微生物學系8月公布研究結果，發現靜脈注射mRNA疫苗，比標準的肌肉注射途徑更容易導致心肌炎，建議注射前先短暫抽吸注射器，確保針頭沒有意外置於靜脈之中，減低接種者患上心肌炎的機會。由此看來，mRNA技術不但引發其他人從事研究，陸續發現極常見、常見、不常見的副作用，又提升了注射人員注射時的技術要求，更間接讓不少港人得知香港每日都有百多人死，縱然出現異常個案，亦「未必與接種有關」此一所謂事實。

或許有人認為，得獎若非實至名歸，隨時背脊骨落「落背矣」，但研發新冠肺炎疫苗不但以生命影響生命，而且影響很徹底。

報道指，開發復必泰新冠疫苗的BioNTech公布，截至7月21日為止已供應逾10億劑疫苗，基於手上逾22億劑的合約，預計復必泰今年會為公司帶來159億歐元（約1,400億港元）收入，比起之前的指引124億歐元為高。試問這不是已經獲得了無數次諾貝爾醫學獎了嗎？誰還稀罕那區區一次半次。