西方教育崇尚個人主義，人們從小接受的意識薰陶，就是要盡量表現自我，我的想法比誰都重要，到唸大學時撰寫論文，很多學科更鼓勵你要提出超越前人的見解，是柏拉圖也好，是莎士比亞也好，是愛因斯坦也好，你的見地若能突破他們的窠臼，你就了不起。做學問追求創新固然是好事，但凡事一體兩面，利弊俱存，這種思想發展下去，有些人便走入岔路，滿以為天下英雄皆狗屁，餘者就更不足論，因而在潛意識之中，愈來愈自我膨脹。

偏生個人主義思想，在西方竟然跟民主觀念一起弘傳，這是天底下最奇怪的組合。情形就如一方面叫人完全解放思想，一方面要求對方做節婦，這般矛盾，是不可能調合的。民主觀念重視尊重他人，那怕你是諾貝爾學術獎項的得主，而面前有兩個目不識丁之人，但你和他們的公民權利沒有差別，人家兩票，你一票，少數服從多數，如果投票的結果不利於己，你還是要尊重和接受。

可惜依目前情況看來，個人主義和民主思想在西方愈來愈無法調和，你的意見跟我不同，咱們就分道揚鑣，沒商量餘地，甚至不必計較後果。近日英國的油站沒油、貨架缺貨，究其原因，正是當日大不列顛一意孤行，要脫離歐洲聯盟之故。早前又有民調顯示，美國有52%的共和黨支持者，以及41%的民主黨支持者，贊成將美利堅一分為二，以顯示出不屑再跟對方的黨羽活在同一國度。

然而，英國脫歐，美國分裂，之後一切問題就能解決嗎？當然不能，非但不能，而且可能只是問題的開始。因為只要自我膨脹、唯我獨尊的意識不除，分裂之後可以再分裂，蘇格蘭正醞釀脫離英國獨立，難道美國就不能一分再分嗎？