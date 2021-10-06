笑看天下：不必多言 正之可也-施友朋 評論員

前特首梁振英被踢爆任內賣股賺巨款卻一直冇公開申報，佢就喺社交平台貼文回應，指喺申報制度下各級子公司嘅股權持有及變動不必申報。有學者就批評現制度存有漏洞，憂開設子公司貪污，或透過親屬如子孫進行部分交易，意圖隱瞞逃過申報。

事實係現行《防止賄賂條例》第3及第8條，關於公職人員索取及接受利益，以及與政府進行事務往來時對公職人員提供利益，兩項條文嘅適用範圍均未有涵蓋行政長官，外界憂慮行政長官行為如同「無王管」。林鄭曾於競選時及第一份《施政報告》表明會修例，惟遲遲未有行動，事隔3年佢反口承認「走數」，強調修例將削弱特首憲制地位。為了鞏固「地位」就諸多藉口，難怪歷3任特首，相關建議仍未見實行，老朽只能感嘆：政客信得過，豬乸會上樹！

喺香港做高官嘅，唔少人心中全無「擔當」兩字！平時都難以恪盡職守，非常之時就更難甘於奉獻！口說如何如何犧牲，彷彿佢哋係做義工，完全忘記佢哋年薪高過歐美唔少政要，一味無病呻吟，你話看在百姓眼中，唔忟憎就呃人！

做得高官領導，梗要乾乾淨淨，率先垂範，而唔係出事就左推右擋，失禮死人！孔子說過，政者，正也。其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。佢認為「政」就係端正嘅意思，你自己帶頭端正，邊個仲敢唔端正吖？所以話「上樑不正下樑歪」係有道理嘅，亦即係「根深不怕風搖動，樹正無愁月影斜」，強調嘅無非一個「正」字！做個普通人都要「正」，更何況做高官領導？老朽絕對相信身教，要是講一套做一套，就唔會有所謂「桃李不言，下自成蹊」喇！從政，其身「正」可也，根本不必多言，多言只會愈描愈黑！