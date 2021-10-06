水警林婉儀上月在執行反走私行動中，英勇執行追截走私「大飛」，不幸遭「大飛」撞擊翻沉溺斃殉職，全港市民都十分悲痛，促請兩地執法部門加大力度緝捕兇手和遏止走私的罪惡勾當，以慰林婉儀烈士在天之靈。

林婉儀因公殉職，無論從任何角度看，都是一個為市民服務、忠誠履行反罪惡職責的好警員，好公僕，完全不涉及任何政治色彩，可是事發之後，竟先後出現多個紀律部隊部門的多位現職執法人員，透過網絡媒體發表滅絕人性和喪盡天良的冷嘲熱諷，沒有半點同袍的關心，沒有絲毫人性的同理心、同情心，一如保安局局長鄧炳強哽咽痛心，譴責這樣冷血的行為，表示絕對不能饒恕。

事件令政府和社會都必須反思，為甚麼這樣冷血的言論和行為竟出現在已宣誓的公職人員，尤其是在紀律部隊中？為甚麼這樣無人性的詛咒竟來自這些有穩定職業、青壯年的年齡群組？為何有公務員邊吃奶邊罵娘？為甚麼這些人竟然「身在漢營心在曹」？共產黨和國家對他們有過甚麼虧欠？究竟有甚麼「對佢哋唔住」？有甚麼血海深仇要不共戴天，而要把個人的敵視和仇恨發洩到林婉儀身上？特區教育為何教出這樣人格分裂、道德淪亡的人？

一場黑暴證明，抱着這樣冷血心態的人，是完全拿不出半點事實和道理支撐他們的仇恨和偏見，「連儂牆」充斥謊言和抹黑，遊行集會已喊不出像樣口號，只能把粗口也搬出來，何況出入境自由從來開放，沒人受到非法拘留迫害。在在說明，香港政權雖未被顛覆篡奪，但香港三代人的大腦早已被失敗的教育毒害了、污染了，可是政府對學校管理、校長聘用、教師操守、課程督導以及家長的知情權、監督權等系統改革，仍未吸取深刻的教訓。