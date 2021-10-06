大約數月前，環境保護署發表諮詢文件，建議分階段引入管制即棄塑膠餐具的措施。然而，有餐廳經營者擔心當局的規定模糊，當日後措施落實時會誤墮法網。就此，當局理應多花時間做好宣傳工作，勿讓政策成為擾民的措施。

自新冠疫情開始以來，市民經歷過全日禁堂食、晚市禁堂食等防疫限制，亦曾成為控制疫情的重大里程碑。故此，不論自取或叫喚外賣的數字均急劇上升，增加即棄餐具的消耗量。有時候，走過人流較多的街頭垃圾桶，會發覺被丟棄的餐具飯盒較疫情前為多，不得不喚醒市民對相關問題的關注。

諮詢文件建議，希望在第一階段就全面取締發泡膠的食物容器，原因在於其回收價值相對較低，亦對生態各方面的影響有一定的風險。發泡膠佔全港現時的即棄餐具約兩成，其成分超過九成是空氣，只存有小量的塑膠成品，一般回收商無意對其進行回收。然而，發泡膠一旦被棄置，就有機會破碎而流入海洋或泥土，造成難以徹底清除的局面。就此，當局認為在批發及零售餐飲行業中，取締發泡膠是重中之重的舉措。

至於其他即棄的餐具，當局大致分為八大類，其中飲管、攪拌棒、進食用具及碟，會在第一階段禁止向堂食及外賣顧客提供，而杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋，則會容許外賣顧客領取，直至第二階段才會全面禁塑。當局同時指出，市場隨時間會有新的替代品，而在大規模生產及訂購的條件下，相關的成本亦會因而降低。

然而，有環保團體指出，若然只是改用其他替代品，將是一個更不環保的做法，因為使用替代塑膠的即棄餐具，往往需要更高的生態成本。舉例來說，即使紙造食物容器能夠降解，但生產時所需要的食水及材料，可能與生產塑膠餐具相若。

就此，環保團體建議大力推廣租用餐具的模式，讓顧客租借可清洗及再用的餐具，並提供合適的地點作為回收之用。當然，最重要的是，政府需要宣傳減少即棄餐具，使市民養成自備餐盒及餐具的習慣，從源頭減少不必要的廢物。於此，政府應及早準備在疫情過後，大力向市民推廣相關的理念。

另外，部分餐飲業人士亦憂慮措施指引不足，對塑膠或替代品的定義未能充分了解，繼而造成不必要的混亂。想起數年前，當局實施進一步的膠袋徵費時，許多店主對可豁免的情況只是一知半解。有報道甚至指出，由於法例存在一定的複雜性，官員需花費相當長的時間，向負責審議的議員解釋不同的情景。

由此可見，政府當年的宣傳未能簡單「入屋」，而未來管制即棄餐具時又會否出現類似情況，真的尚不知道。至少，現在行政立法關係順暢，政府已減少許多不必要的煩惱，也是時候認真把政策做好。