功夫茶：東方藍圖有灼見　豈止改革避風塘

施政最緊要實際並見諸施行，趨時通變而立竿見影，咁先至係經世之學。呢，林鄭新一份《施政報告》尋日發表，房屋、土地、交通講到天花龍鳳，又要融入大灣區，予人觀音坐轎、靠人抬舉之感。其實，東方藍圖好多真知灼見，明明係寶，政府卻忽略了！

嗱，林鄭喺土地釋放上，有提到明年展開擴建香港仔避風塘嘅勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。喂！唔係咁都唔知啩？東方大早已獻魚骨形碼頭泊位藍圖，更喺香港仔南避風塘發生火警後，將魚骨形碼頭泊位藍圖進一步作出四大建議，包括泊位間需有一定距離，以便滅火輪可通行無阻救火；又如增設消防警報系統，內有自動灑水設備；現場亦增設扶手，讓船上人可靠扶手逃生，減少傷亡等。

東方發現大埔吐露港海灣甚適合發展魚骨形碼頭泊位，井然有序，可供大量船隻停泊。同時增建岸上設施如休閒垂釣、漁人碼頭等，有關藍圖對旅遊業十分吸引。事實上，呢個魚骨形碼頭藍圖贏得唔少立法會議員欣賞及大讚！政府要擴建避風塘增加船隻泊位，左看右看，呢個藍圖係不二之選！有道是「滾水唔響，響水唔滾」，意思係燒開水，水還沒有開，總是嘩嘩地響，要是響聲小了，水就開了！看官，政府整日聲大大冇貨賣，東方默默獻上一個又一個實際可見諸施行嘅精彩藍圖，廢官卻不聞不問，明明係寶卻唔識欣賞，令有識之士扼腕！

講開又講，本報曾獻「貓狗善終園」藍圖，一條龍提供其生養死葬，10年內令流浪動物絕迹街頭！呢個藍圖又係眾口交譽！呢嗱！最近野豬出沒冇主意，不久前，香港仔深灣道更驚見逾30隻野豬誤以為丟棄廢料係食物，聚集「開餐」！野豬甚至常出沒市區，一係傷人，一係被車撞傷甚至撞瓜，反映漁護署嘅野豬絕育行動根本趕不上野豬繁殖速度；本報「貓狗善終園」亦可用之杜絕日益氾濫嘅野豬，咪一味捉完又放上山，應圈養並閹之，一條龍提供生養死葬，既人道又妥善，相信幾年後野豬必大減！

林鄭嘅《施政報告》鴻圖大計多矣！不過，依家都係門扇底燒炮仗，見聲唔見影！阿哥，當務之急，除咗粵港通關，不就是要解決假難民呢個治安毒瘤嗎？何以《施政報告》隻字不提？難道不提就等於不存在？假難民禍港殃民，本報係全港最早向政府提出要停止接收假難民、退出《禁止酷刑公約》嘅傳媒機構。政府咁多年嚟大慷納稅人之慨，過去7個年度已狂燒60億元公帑供養假難民！政府養癰遺患，《施政報告》一字不提解決方法，而假難民問題恍如門前失火，政府卻誇誇其談遠景如何美好，市民又點會感受得到呢！