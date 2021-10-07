正論：拓土須有大局觀　更重執行與決心

林鄭之志大矣，林鄭能力是否足夠？現屆政府最後一份《施政報告》昨日發表，一如吹風所料，拓土建屋成為整份報告的主軸，林鄭信誓旦旦提出「北部都會區」發展大計，豪言能容納250萬人口居住，並增設多條鐵路線配合，將香港融入大灣區發展。整幅藍圖無疑非常宏大，一旦落實無疑必有一番新氣象，但最關鍵恰恰是如何落實與執行，而此兩者都是港府最欠缺。林鄭承認大部分計劃都是願景，連時間表都未有，遑論有樓可住、有鐵路落成。

《施政報告》估算30年間本港欠缺3,000公頃土地，「北部都會區發展策略」將提供解決辦法，包括涵蓋天水圍、元朗、北區的已發展地區，還有古洞北/粉嶺北、洪水橋、新田/落馬洲及新界北新市鎮等，已規劃的6個新發展區可額外開拓約600公頃用地，令整個都會區住宅增至最多約92萬個。此外，都會區提供約65萬個職位，設5個鐵路項目配合，新田/落馬洲會構建科技城。北環綫將由古洞站向北發展，經落馬洲河套地區的港深創新及科技園，接入深圳新皇崗口岸；同時向東延伸接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺至粉嶺。現有的東鐵綫就建議伸延過境至深圳一方的羅湖並建新站，設「一地兩檢」口岸；洪水橋一帶就發展成現代服務業中心，考慮興建港深西部鐵路連接至深圳前海。

毫無疑問，將香港融入大灣區發展，增建鐵路網絡接駁至深圳以至大灣區，方向正確。皆因香港發展已到瓶頸，房屋供應不足、產業結構單調令社會矛盾愈演愈烈，惟有配合國家大局方能有所作為。新界北毗鄰深圳，有重要的經濟和戰略價值，而且正如本報一直指出，新界有大量棕地和農地養在深閨人未識，用來建屋將可解決許多房屋問題，只要全盤規劃並配合鐵路基建，將來必可成為另一個創科金融中心。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府對於東方良策聽不入耳，不是丟空土地養蚊，就是任由鄉紳土豪霸地違規發展，本報早前揭發元朗厦村驚現多個8、9層樓高的垃圾山正是土地被亂用的冰山一角。

如今林鄭終於「瞓醒」，擺出大展拳腳的姿態急起直追，未嘗不是昨非今是的省悟。問題是，其任期已到尾聲，而上述發展不可能一蹴而就，僅前期工作已包括公眾諮詢、土地勘探、收地賠償等等，以港府慣性拖拉，要耗費多少年才完成可想而知，何況還要解決財政問題。單是一條沙中綫，早於20世紀中已經提出，但直至1998年才正式公布計劃，時至今日仍未整條開通，當中不僅延誤超支至近千億元，更爆出連串偷工減料醜聞。興建一個鐵路項目尚且曠日持久，「北部都會區」涉及的土地更廣、持份者更多、工程更浩大，林鄭卻連詳細的時間表也欠奉，如何排除阻力更是語焉不詳，加上耗資動輒上萬億元的「明日大嶼」堅持如期展開，即使港府坐擁金山銀山，也難有能力同時兼顧兩項宏圖大計。

更重要的是，上述大計無助即時解決房屋問題，意味公屋輪候冊繼續大排長龍，逾20萬劏房戶依然活在水深火熱之中。反而地產市場即時有反應，部分新界北區業主隨即坐地起價，炒熱樓市。別看《施政報告》交代未來10年公營房屋供應量稍為增加，又宣布重建西環邨及馬頭圍邨，以及增加過渡性房屋。但所謂增加公屋供應，頂多只有三分之一能在首5年落成，聊勝於無。這就難怪關注團體批評《施政報告》並無關顧基層，一味畫餅充飢，卻對眼前困境置之不理，這樣一份《施政報告》是否合格，市民心中有數。至於林鄭提出將多個政策局重組，運房局將分拆，並增設文化體育及旅遊局，本報早有同類建議，林鄭此舉只是應有之義，並無新意。

實際上，東方提出多幅拓土建屋藍圖，只要港府實行拿來主義，即可一解眼前土地不足的燃眉之急。例如「船灣淡水湖發展藍圖」可提供360公頃至1,200多公頃土地，當局可興建大壩接駁船灣和馬屎洲，更可發展單軌列車接駁大埔，建屋的同時又可發展高增值的環保休閒旅遊，何樂而不為。

此外，當局與其零敲碎打重建個別公屋，不如大刀闊斧為整個舊區進行重建，東方早獻藍圖「紅利誘重建 麗港城式規劃」，提倡全盤規劃，公私營合作再建另一個麗港城。港英時期做得到，港人治港做不到，是不能也還是不為也？

西諺說，縱有無限計劃，若不實行，也和談天無異。林鄭有連任壓力，亟力爭取表現不難理解，提出「北部都會區」亦有針對性，但過去歷任特首，有哪一位不是將拓土建屋視為施政重中之重？有哪一位不是將美好願景吹得天花亂墜？但又有哪一位能夠落實執行？「如何執行」這四個大字，正正是所有市民對林鄭政府的大哉問！