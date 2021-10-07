世界視線：逐鹿印太為貿易　英國虛弱舉步難

英國皇家海軍護衞艦里士滿號日前通過台灣海峽，是相隔近兩年後再次有英艦穿越台海。英國最近派出伊利沙伯女王號航空母艦巡航印度太平洋，並派遣兩艘新型巡邏艦在印太部署5年，更與美國及澳洲組成三國同盟。連串異常舉動表明，向印太傾斜是英國約翰遜政府的「全球英國」戰略一部分，背後目的是角逐經濟利益。不過，自身實力不足及脫歐後不明朗因素，或成為英國在印太逐鹿的絆腳石。

英國脫歐後希望促進貿易、帶動經濟復興及拓展市場，極力尋求與印太地區國家達成自由貿易協定。除了傳統貿易夥伴澳洲及日本，英國亦啟動加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》的談判。有英國輿論形容伊利沙伯女王號訪問亞洲港口期間，會化身為一個海上浮動的巨大貿易和外交代表團，第一海務大臣拉達金更明言「哪裏有海軍哪裏有貿易，哪裏有貿易哪裏有海軍」。

不過，英國自身實力不足可能無法滿足戰略野心。英國現時在亞洲有7個永久存在點，其中汶萊設有陸軍叢林戰爭學校及有一營啹喀兵駐守，新加坡則有海軍設施供軍艦訪問停靠。不過，英國國防部不計劃擴大區內軍事基地，意味軍事部署需仰賴澳洲、日本等盟友支援。

此外，英國把海權霸主地位拱手讓予美國後，海軍實力一直停滯不前。雖然英國擁有兩艘航母，但與美國11艘相差甚遠，待中國擁有第3艘航母後更顯得力有不逮。除了印太海域，英國海軍亦要在大西洋等水域活動，在北約中充當美國以外的最重要貢獻國。隨着戰略環境不斷變化，英國為應付兩邊任務需要，需大幅增加艦艇數目，將對財政構成沉重負擔。

最後，英國脫歐後內部矛盾湧現，英格蘭北部經濟相對落後地區民眾希望發展地方經濟，南部經濟較發達地區民眾則主張自由貿易。假如內在差異不好好處理，會導致外交政策出現矛盾及衝突。在國力江河日下的背景下，英國企圖透過「全球英國」戰略維持全球影響力、安全及外交利益，重溫帝國美夢，但現實情況與設想存在差異，如何平衡各方訴求成為唐寧街最棘手問題。