美國參謀長聯席會議主席、也是美國軍方最高的將領米利，在國會聽證會承認曾在去年10月、今年1月致電中國參謀長，表示美國不會對中國開戰。他說有恰當授權，國防部長知悉，屬中美軍方經常接觸的機制。

從政治上看，為甚麼美國軍方最高將領會與中國軍方通這樣的訊息呢？這個訊息是傳達三軍總指揮即總統的指令，抑或是軍方自作主張？當時傳遞訊息時秘密，現在才翻案，有甚麼因由呢？要向中國傳達這樣強烈的政治訊息，看來是因為當時總統特朗普大有開戰可能。這樣的訊息不會是特朗普發出，軍方此舉，一是表示反戰；二是通敵，在美國體制之內都是不能容許的。可是為何軍方承認，美國國會與政府沒有追究？是軍方與民主黨的政府、國會有默契，不以此為罪。可破壞美國政府與軍方的指揮系統，卻不應是小事。

特朗普陣營為甚麼不大肆攻擊，以此來懲治軍方及打擊民主黨政府呢？可能的因素，是在這件事中軍方團結，不是一個人的莽舉。軍方勢大，即使特朗普也不敢處理。軍方通華不是小事，顯然軍方內部是深思熟慮，有足夠的軍內外支持，才會作此冒險，也以此來抑壓特朗普濫用權力、輕啟戰禍的危險。這也證明，美國軍方高度專業化，行動不是純依政治，而是衡量風險與成敗。美軍知道不容易以戰打敗中國，且作戰需部署準備，不是特朗普那樣鹵莽行事。

美國軍方並不是親華，也不是擺脫美國政府的政治指揮，自行其是，只是在與中國開戰這影響重大之舉上，才毅然破例。在條件具備時，美軍一樣會對華作戰。而當前種種部署、挑釁，也是依政治的指揮，製造出美軍可對華一戰的條件。

今次的例子，顯示出美國決策的隱憂，內部的政治分歧會阻礙其果斷的決策。美國參戰從來都有國內的異議，也屢有反戰運動。美國的民主體制還是防止了專制獨裁，可同時不易克服內部矛盾。若開戰順利，內部反對可被抑壓；開戰不利，則悔戰反戰勢力會大漲。當前美國在伊拉克、阿富汗失敗之後，軍方士氣低落，社會畏戰之心重，即使特朗普亦無力發動對華戰爭。軍方要冒這樣大不韙來通知中國，是怕一旦特朗普宣戰，中國反擊出現大戰。不過，特朗普與美國極右派還是有不顧一切的可能性。若特朗普在2024年當選總統，中國不可不防。