過去常說「美國打噴嚏，世界就感冒」，反映美國經濟在全球的重要地位和影響力。而現在，中國顯然已取代美國的位置，變成「中國打噴嚏，世界就感冒」。不是嗎？最近中國多個省份拉閘限電，隨即引發連鎖反應，製造業生產受阻，出口貨物減少，全球供應鏈大受打擊，歐美國家既面臨通脹升溫，更面臨物資短缺。難怪有外商驚呼，「我們如此依賴中國，已經到了令人難以置信的程度。」

中國各地之所以拉閘限電，表面原因是當局採取「能耗雙控」政策，即管控能源消耗「總量」和「強度」，加上煤價急升導致電廠無利可圖甚至虧損，有的索性停機不開。除此之外，相信還有其他更深層的原因和考慮，只是不便對外明說而已。有人估計中國正在下一盤很大的棋，並非無的放矢。在疫情之下，歐美國家一味靠印鈔過日子，單是美國總統拜登上台短短幾個月就狂撒數萬億美元，其結果就是貨幣貶值，通脹加劇。美國目的顯而易見，企圖通過濫發紙幣換取別國實物，收割全球財富，中國豈能再做這種冤大頭？

所以說，中國拉閘限電絕不僅僅是因為「能耗雙控」和煤價急升，必定還有戰略方面的考慮。畢竟在美元氾濫的情況下，中國首先必須自保，而不應該再盲目追求大量出口，更不應該拿實物換取愈來愈不值錢的紙幣。

君不見，中國出口才略為減少，歐美國家便叫苦不迭。他們本來還想繼續「放水」，現在面對通脹甚至滯脹危機，不得不考慮提前「收水」，意味着資產泡沫盛宴即將告終，也意味着歐美好日子即將到頭。

美國貿易代表戴琪提出中美「長久共存」及「再掛鈎」，顯然是嗅到危機，不得不放低身段，但中國已不會輕易上當。