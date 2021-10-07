己所不欲，勿施於人。對於黃人來說，要他們明白這麼基本的做人道理，實在是強人所難。消息指，國安法指定法官蘇惠德因心臟病入院，現時正在醫院深切治療部等候換心。換心是大手術，蘇官病況不輕，在此先祝福他吉人天相，早日康復。惟有關消息一出，黃人「開香檳」之聲此起彼落，情況跟早前英勇殉職的水警林婉儀不遑多讓，再次讓人見識黃人心理有多變態。

僅僅因為對方是國安法指定法官，黃人多麼惡毒的說話也不吝出口，「桃夫（屠夫）終於見到有報應」、「千祈唔好死，淨番一隻眼同一隻手指尾識郁都好」、「終於出發去黃泉路」、「賺埋啲錢買山地」……筆者只是節錄當中幾句已覺惡心，真不知這班自稱有良知的黃人，其良知到底幾錢斤？要是躺在病房內的是他們自己或他們至親，旁人僅因為其政見不同而惡毒詛咒，他們會有甚麼感想？

跟黃人說人禽之辨已是嘥氣，因為他們根本不認為自己有錯，還以為自己站在正義一方，認定對方才是禽獸。此所以，應付這些人間渣滓，講道理是沒有用的，跟他們爭辯同樣是浪費唇舌，惟有訴諸法律才能令他們收聲。煽動仇恨罪好應該盡快優化和立法，只要有關言論涉及煽動別人憎恨執法者等公職人員，危及社會安全即屬犯法。惟有這樣，才能令這班黃人明白言論自由不等於惡意煽動仇恨，言論自由不等於將自己的快樂建築在別人痛苦之上，越界的言論必須有法律後果。

其實，社會應該鼓勵更多黃人拿起BNO離港赴英，並即時取消他們的香港身份證和特區護照，以免他們回流。既然香港令他們事事看不順眼，甚至演變成心理不平衡和心理變態，何不投奔西方國家「光復香港」一天光晒？