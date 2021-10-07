特首昨天公布任內的第5份《施政報告》，主題是「聚焦發展，為香港勾畫未來」。報告講出香港的前路，包括十四五規劃如何融入國家發展大局、北部都會區及支持創科發展、增加房屋及土地供應、建設宜居城市、改善民生、培育人才和青年發展等。

以上每一樣都很重要，但都不是嶄新概念，都是討論過一段時間的發展焦點和老生常談的長遠目標，是應該全速去做，還要具體地做出成績，不要老是等待十年八載，市民不想等到天荒地老！

筆者發現今次《施政報告》特首首次提出一些針對政府管治的新概念及想法：第一，特首發現政府在執行機制上未夠強，要重組政府架構。提出要重組政府和強化執行機制，包括分拆重組多個事務局的職能，大膽地提出下屆政府設立副司長職位的可能性，專門負責領導北部都會區和明日大嶼願景等區域發展項目，目的是提升高層督導和強化跨部門合作。

第二，特首服務過3屆特區政府，親身有所體會政府這個「熱廚房」難以吸引人才。在第34-36段提出要提升管治效能，包括有能力、擔當和抱負的愛國愛港人士加入管治團隊，也會從首長級公務員中按能者居之原則選拔聘任。特首也鼓勵「同事」在某些特定範疇扮演「倡導者」的角色，她更提議設立更多「專員」職位。

第三，特首說在資訊爆炸的年代，政府應用更快的手法去解答市民對政府施政的疑慮，她鼓勵司局長在新聞處處長的配合下，注重發放訊息和解釋政策的工作。

特首經過逾40年的公僕生涯，服務兩屆特首，第3屆自己榮升特區第一責任人，自己或與同事一起撰寫了5份《施政報告》後，終於察覺到特區政府的管治問題，她依稀有點印象要往哪個方向去作出改革。筆者不禁好奇地問，難道這些問題不應該是在2017年她上任特首時便要提出的嗎？如今特首經歷了4年多一把手，現在才發現自己領導的不足或缺失，會否有點後知後覺呢？既然特首如今恍然大悟，為甚麼不馬上實施補救措施，立刻糾正她所看到的施政不濟？為何還要留待下屆政府處理？本屆政府還有近9個月的運作時間，如果建議是好的，特首就不應再等了，行動勝於一切。

當記者問到筆者對《施政報告》怎樣評分，筆者坦率地表示會給予49分。總的來說，這份《施政報告》是新瓶舊酒。